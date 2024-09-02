Глава Щёлкова Булгаков принял участие в церемонии открытия школы в Новом городке

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Торжественное открытие школы состоялось в посёлке Новый Городок в округе Щёлково, в церемонии принял участие глава муниципалитета Андрей Булгаков, а также ученики и их родители, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Из-за перераспределения финансирования в пандемию сроки сдвигались на 2025 год. Но нам вместе с жителями, при поддержке губернатора, удалось сделать всё, чтобы открытие стало возможным сегодня», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.Школа получилась современной и комфортной. Отмечается, что там уже есть кадетское движение, будет открыт музей специальной военной операции, а также есть кружок «кVадрокоптер», участники которого будут проектировать и моделировать летательные аппараты.
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