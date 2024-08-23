Новый детсад на Школьной улице в Щёлкове откроют до конца года

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Детский сад возводят на улице Школьная в Щёлкове, ход работ проверил глава округа Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Детский сад на Школьной откроем уже в этом году. Строительные работы идут с опережением графика», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале по итогам проверки.В здании общей площадью около 4 тысяч квадратных метров будут оборудованы групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также медпункт. Кроме того, проектом предусмотрены различные административные и технические помещения.
На прилегающей территории обустроят девять игровых площадок — по одной на каждую группу, а также большую спортплощадку. А рядом с входом будет парковка.
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