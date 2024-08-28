В Щёлкове в будущем году отремонтируют шесть школ и детсадов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Три школы и три детских сада в городском округе Щёлково вошли в программу по капитальному ремонту на 2025 год. Об этом сообщил на еженедельном оперативном совещании глава округа Андрей Булгаков, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.
«Нам удалось войти в программу капремонта на 2025 год сразу с тремя школами и тремя детсадами. Это первые корпуса школ №21 и №24, лицей №14, и детские сады, которые являются структурными подразделениями школ №№16, 21 и 10», — сказал Андрей Булгаков.Он также отметил, что к новому учебному году округ подходит с новой школой в Медвежьих Озёрах и двумя капитально отремонтированными школами: №3 и №13.
Кроме того, в текущем году в округе откроют четыре новых пришкольных стадиона: в гимназии №2, новом корпусе школы №19, а также в школах №№13 и 24.
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