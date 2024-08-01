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Студентка из Подольска расписала стены в местной школе

01 августа 2024, 15:22
Фото: Мария Андрюхина

Фото: Мария Андрюхина

В подольской школе №12 завершают ремонтные работы перед начало учебного года, в здании обновили спортивный зал и тренерскую комнату, туалеты, а также мебель в нескольких классах. Кроме того, учеников ждёт сюрприз — расписанные художницей стены, передаёт корреспондент Мария Андрюхина.


«Авторскую графику выполнила в качестве преддипломной работы студентка колледжа Подольска. Девушка расписала две стены рекреаций на первом и третьем этажах. Работала она летом, поэтому дети ещё не видели новое оформление стен родной школы», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в спортивном зале в ходе ремонта положили новое покрытие на пол, покрасили потолок и стены, заменили вентиляцию и освещение, а также установили новые баскетбольные щиты и шведскую стенку.

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#подольск
#школа
#ремонт
#художник
Полиция проверит информацию о лже-газовщиках, обходивших квартиры перед взрывом
01 августа 2024, 15:16

Фото: istockphoto/lusia599

Полиция проверит информацию о неизвестных в форме сотрудников газовой службы, которые обходили квартиры перед взрывом в жилом доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Как сообщал телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, незадолго до взрыва двое лже-газовщиков были изгнаны из дома, расположенного по соседству с тем, в котором чуть позже произошёл взрыв бытового газа. Один из них, прежде чем скрыться, ударил по газовой трубе. Никаких проверок на этот день газовой службой запланировано не было. Данную информацию проверят правоохранители.

В результате взрыва газа в жилом доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле обрушился целый подъезд. Пострадали не менее десяти человек, один из них погиб. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов в поисках выживших.

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#подъезд
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#взрыв
#человек
#взрыв бытового газа
#сотрудники
#дома
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Синоптик Шувалов: Жары больше не будет в Москве в этом году
01 августа 2024, 15:13

Фото: iStock/Igor Barilo

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 30-градусной жары больше не будет в этом году в Москве.
«Среднесуточная составит от 15 до 18°C. Может быть, в первой декаде будет несколько повыше, около 20°C. С вероятностью 80% в августе в Москве не будет 30-градусной жары», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Шувалов.

Кроме этого, синоптик спрогнозировал дожди и грозы в пятницу, 2 августа, в Москве.

«В пятницу у нас и температура начнёт потихонечку приходить в себя. То есть будет уже не 20-22°С, а 22-23°С. Дождей и облачности станет меньше. Дожди сдвинутся на вторую половину дня, и могут прогреметь отдельные грозы, но в целом погода пойдёт на поправку», — отметил в беседе с RT специалист.

Ранее Александр Шувалов предупреждал, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.

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#погода
#лето
#температура
#дожди
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Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили более 6,8 млн раз
01 августа 2024, 14:45

Фото: iStock/Mariia Demchenko

Онлайн-сервис Московской области «Карта коммунальных услуг», где размещена информация об отключениях горячей воды и отопления, посетили с момента запуска свыше 6,8 млн раз, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Карта коммунальных услуг» была запушена по поручению губернатора Московской области в 2020 году. На этой онлайн-карте пользователь может узнать не только даты включения и отключения отопления и графики планового отключения горячей воды, но и телефоны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», — отметил глава подмосковного Минэнерго Евгений Хромушин.
На карте размещается информация о более чем 54 тысячах многоквартирных домов. Поиск можно вести по муниципалитету, улице и номеру дома.

В министерстве отметили, что из более чем 6,8 млн заходов на онлайн-карту свыше 4,6 осуществлялось со смартфона и около 2,2 млн — со стационарного компьютера.

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#горячая вода
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#минэнерго мо
#евгений хромушин
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Расписание электричек Казанского направления меняется с 1 по 30 августа
01 августа 2024, 14:16

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек, курсирующих на Казанском направлении, меняется с 1 августа до конца месяца из-за ремонта на некоторых участках железной дороги в Подмосковье и Рязанской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дородной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В частности, на перегоне между станциями Кивандино и Черусти 1-2,8-9,15-16, 22-23,29-30 августа в дневное время будут капитально ремонтировать контактную сеть. Из-за этого у ряда электричек черустинской ветки немного изменится время отправления и прибытия, а некоторые составы пустят по укороченному маршруту», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 5 по 7 августа в период с семи утра до полудня работы запланированы на станции Виноградово, а 26 и с 28 по 30 августа — на перегоне между станциями Виноградово и Воскресенск. Это также скажется на расписании электричек.

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#минтранс мо
#мжд
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Пенсионерам Подмосковья перевели более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям
01 августа 2024, 13:54

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ежемесячные доплаты к пенсиям получают в Московской области пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума, с начала года на такие доплаты переведено из бюджета более 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Каждый год региональная доплата к пенсии увеличивается в зависимости от индексации прожиточного минимума. В бюджете региона на эту меру поддержки предусмотрено свыше 14 млрд рублей, выплачено более 7 млрд рублей», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что неработающие пенсионеры старше 65 лет, которые живут в Московской области более десяти лет, каждый месяц получают доплату до 18 тысяч рублей. Данная мера поддержки адресована одиноко проживающим людям или семьям, состоящим из неработающих пенсионеров.

Эту доплату ввели в Московской области в прошлом году по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
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Названы отличительные признаки некачественного мёда
Пчеловод Моторина объяснила отличия качественного мёда от подделки
01 августа 2024, 13:51

Фото: iStock/nitrub

Пчеловод с 40-летним стажем Наталия Моторина заявила, что некачественный мёд отличают пузырьки пена, а также жидкое состояние.
Она добавила, что перед покупкой мёда следует запросить у пасечника специальные документы, свидетельствующие о качестве производства продукции. К ним она отнесла специальные паспорт и справку.

«По-хорошему должны быть и результаты лаборатории — если пасечник радеет за свой товар и за покупателя. Они показывают, что в продукте нет посторонних примесей и вредных добавок», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Моторина.

До этого россиянам раскрыли, чем отличаются друг от друга топлёное масло и гхи. Как пишет Общественная Служба Новостей, разница состоит в технологии производства. Так, если топлёное масло является фактически сливочным, которое специально нагревают до нужной температуры и затем удаляют плёнку, то гхи — это топлёное сливочное масло, процесс приготовления которого занимает много времени.

Ранее нутрициолог Олеся Барзаева заявляла, что употребление даже таких ультрапереработанных продуктов, как чипсы и сухарики, совместимы со здоровым питанием.

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#мёд
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В России стартовал пятый сезон премии «Экология — дело каждого»
01 августа 2024, 13:34

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Пятый сезон международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» стартовал в четверг, 1 августа, принять в нём участие пригласила всех желающих глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Я рада пригласить всех принять участие в нашей премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». (…) Ждем ваши заявки – рисунки, мультфильмы, фотографии, видеоролики, изобретения и исследовательские работы!» – сказала Светлана Радионова.
Она отметила, что в этом сезоне изменены возрастные рамки в некоторых номинациях: это позволит увеличить приём экологических проектов и природоохранных инициатив.

Подробная информация о премии и об условиях участия и подаче заявок на конкурс размещена на сайте проекта.

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#молодёжь
#дети
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IT-специалистам запретили увольняться до погашения ипотеки
Минцифры: айтишникам с IT-ипотекой нельзя увольняться до погашения кредита
01 августа 2024, 13:09

Фото: iStock/SeventyFour

Российские программисты с IT-ипотекой не смогут увольняться до погашения льготного кредита на жильё. Об этом сообщило Минцифры в своём Telegram-канале.
Отмечается, что было введено изменение, согласно которому нельзя увольняться в течение всего срока ипотеки. Ранее же IT-специалисты могли отработать в компании пять лет с момента оформления кредита, после чего уволиться.

Также изменения коснулись и ставки по такому виду ипотеки. Если ранее предельное значение составляло порядка пяти процентом, то теперь оно не должно превышать шести процентов годовых.

Накануне правительство России продлило действие IT-ипотеки до 2030 года.

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#увольнение
#специалисты
#кредит
#минцифры
#россия
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Камеры «Безопасного региона» выявили в Подмосковье в июле 4 тыс. нарушений
01 августа 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Установленные в Подмосковье камеры системы «Безопасный регион» выявили порядка 4 тыс. нарушений. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Безопасный регион» – система удалённого видеоконтроля с применением искусственного интеллекта.
«Камеры «Безопасного региона» выявили в июле 3 923 нарушения. Сейчас уже устранено более 60% из них. Искусственный интеллект позволяет за предельно короткое время фиксировать и обрабатывать большое количество дефектов. Возрастает и скорость устранения замечаний. Наши инспекторы оперативно оценивают качество работы и приведение объектов в нормативное состояние», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Как рассказали в министерстве, в июле благодаря «Безопасному региону» были устранены несанкционированные навалы мусора, настенные граффити. Приведены в надлежащее состояние контейнерные площадки, очищены переполненные урны. В ведомстве напомнили, что игнорирование предписаний об устранении дефектов влечёт административное наказание.

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#московская область
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