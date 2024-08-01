Студентка из Подольска расписала стены в местной школе

Фото: Мария Андрюхина
В подольской школе №12 завершают ремонтные работы перед начало учебного года, в здании обновили спортивный зал и тренерскую комнату, туалеты, а также мебель в нескольких классах. Кроме того, учеников ждёт сюрприз — расписанные художницей стены, передаёт корреспондент Мария Андрюхина.
«Авторскую графику выполнила в качестве преддипломной работы студентка колледжа Подольска. Девушка расписала две стены рекреаций на первом и третьем этажах. Работала она летом, поэтому дети ещё не видели новое оформление стен родной школы», — говорится в сообщении.Отмечается также, что в спортивном зале в ходе ремонта положили новое покрытие на пол, покрасили потолок и стены, заменили вентиляцию и освещение, а также установили новые баскетбольные щиты и шведскую стенку.
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