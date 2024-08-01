В Солнечногорске отремонтировали и запустили фонтан

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В городском округе Солнечногорск после текущего ремонта возобновили работу фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Фонтан расположен в микрорайоне Рекинцо, рядом с ФОК «Авангард». В июне был заключён контракт на текущий ремонт в рамках содержания элементов объектов благоустройства.
В фонтане восстановили и заменили повреждённые элементы, провели тщательное техническое обслуживание системы подачи воды и насосов. Каждая деталь и механизм были проверены и отрегулированы для оптимальной работы, добавили в пресс-службе.
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«Под контролем инспекторов министерства специалисты подрядной организации привели фонтан в нормативное состояние. Все выявленные дефекты и недостатки исправлены. Гидротехническому сооружению вернули первоначальный вид и функциональность», – отметили в ведомстве.
В фонтане восстановили и заменили повреждённые элементы, провели тщательное техническое обслуживание системы подачи воды и насосов. Каждая деталь и механизм были проверены и отрегулированы для оптимальной работы, добавили в пресс-службе.
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Лора Луганская