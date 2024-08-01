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В Солнечногорске отремонтировали и запустили фонтан

01 августа 2024, 21:27
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В городском округе Солнечногорск после текущего ремонта возобновили работу фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Фонтан расположен в микрорайоне Рекинцо, рядом с ФОК «Авангард». В июне был заключён контракт на текущий ремонт в рамках содержания элементов объектов благоустройства.
«Под контролем инспекторов министерства специалисты подрядной организации привели фонтан в нормативное состояние. Все выявленные дефекты и недостатки исправлены. Гидротехническому сооружению вернули первоначальный вид и функциональность», – отметили в ведомстве.


В фонтане восстановили и заменили повреждённые элементы, провели тщательное техническое обслуживание системы подачи воды и насосов. Каждая деталь и механизм были проверены и отрегулированы для оптимальной работы, добавили в пресс-службе.

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#солнечногорск
В подмосковных автобусах за полгода поймали более 9 тыс. безбилетников
01 августа 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В автобусах Мострансавто за полгода выявили более 9 тыс. безбилетных пассажиров. Этой работой занимаются сотрудники Административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Самыми популярными маршрутами у безбилетников стали № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская)», где выявлено 716 нарушений оплаты проезда; № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» (383 случая безбилетного проезда); № 1202 «Боброво – Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» (242 нарушителя)», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что в подмосковных автобусах доступны все способы безналичной оплаты проезда – банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами.

В Минтрансе также отметили, что водителям компании запрещено принимать в качестве оплаты наличные деньги.

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#подмосковье
#московская область
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Губернатор Воробьёв утвердил свою треть Общественной палаты Подмосковья
01 августа 2024, 21:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв утвердил свою треть состава Общественной палаты региона. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
Согласно закону, по одной трети членов палаты от её общей численности, то есть по 33 человека, утверждают губернатор области и Мособлдума, последняя треть – члены палаты, утверждёнными губернатором и Московской областной думой.

Региональные депутаты определились со своими списком ещё в июне. Всего будет отобрано 99 кандидатов.

Нынешний состав Общественной палаты Московской области был сформирован в 2021 году.

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#подмосковье
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Более 200 человек собрали в Лобне и Люберцах форумы для волонтёров Подмосковья
01 августа 2024, 20:59

Фото: МИСК МО

Свыше 200 представителей 15 городских округов собрали в Лобне и Люберцах окружные форумы для руководителей и активистов добровольческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, которое в течение года проводит образовательные мероприятия для подмосковных волонтёров.
«Движение волонтёров Подмосковья стремительно развивается. Сейчас это почти 49 тыс. активистов. Только в этом году уже было организовано более 2 тыс. мероприятий и акций, сделано около 900 добрый дел. И эти цифры растут каждый день. Ребята сталкиваются с новыми вызовами, максимально вовлечены во все важные задачи в нашем регионе и в стране», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
По её словам, чтобы быть оперативными и полезными, добровольцы постоянно учатся, узнают новое, растут профессионально.
«Со своей стороны мы стараемся помогать им в этой работе, проводим образовательные форумы, семинары, круглые столы, приглашаем спикеров федерального уровня, организовываем практические занятия», – добавила Швелидзе.
На форумах прошли семинары для руководителей добровольческих организаций и активистов движения «Волонтёры Подмосковья». Эксперт Ассоциации тренеров Российского Союза Молодёжи, наставник проекта «Росмолодёжь.Гранты» и «Твой Ход» Артём Рыков рассказал, как продвигать свою деятельность так, чтобы увеличить число вовлечённых в добровольческую деятельность, как быть результативным, не перегореть на работе и получать от неё удовольствие.

Особый акцент в ходе беседы сделали на том, что для успеха общего дела активисты должны ощущать командный дух, понимали цель мероприятий и акций.

Руководители волонтёрских ячеек Московской области подробно поговорили о событийном волонтёрстве, о компетенциях, необходимых для активиста. Событийное волонтёрство — добровольческая деятельность, направленная на помощь в организации и проведении крупных значимых событий.

В завершении для участников форумов провели командообразующую игру «Самый умный. Самый Добрый». Подмосковные добровольцы проверили свою эрудицию в области истории России, в разных направлениях волонтёрства, посоревновались в том, как хорошо они знают Подмосковье, его достопримечательности и объекты культурного наследия.

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Песков прокомментировал информацию о сбоях YouTube
01 августа 2024, 20:57

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сильных сбоев видеохостинга YouTube не замечал.
«Тут я ничего не могу сказать. Где-то в телефоне работает нормально, все грузится», — ответил на вопрос о сбоях площадки корреспонденту Газета.ру Песков.

Кроме того, он выразил мнение о том, что каждый сам волен выбирать, каким из сервисов VPN пользоваться, отметив, что приложений на рынке достаточно.

Ранее сообщалось, что в России происходят сбои в работе американского видеохостинга YouTube, большинство жалоб поступали из Москвы. Уточнялось, что проблемы с функционированием начались примерно в час ночи.

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Россиянам раскрыли, когда начнут дешеветь авиабилеты
Авиаэксперт Гусаров спрогнозировал удешевление авиабилетов в РФ
01 августа 2024, 20:18

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что удешевление авиабилетов в России ожидается осенью.
«В августе мы будем видеть пик цен и пик перевозок, а дальше, начиная со второй половины сентября, когда будет завершаться бархатный сезон, цены пойдут вниз, и низшая точка будет достигнута в стоимости билетов на ноябрь. После этого цены пойдут опять вверх, потому что где-то со второй декады декабря уже начинается новогодний пик праздничных перевозок», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.

Он также предположил, что цены на авиабилеты за год выросли в пределах 10-15 %.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить туристам компенсацию за задержку рейса в размере более 293 тысяч рублей.

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#цены
#самолёты
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Общественник Шелищ обвинил продавцов меда в провоцировании фальсификации
01 августа 2024, 20:06

Фото: iStock/Alter_photo

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что именно продавцы ёда провоцируют и подталкивают поставщиков к фальсификации к фальсификации.
«Нарушено право потребителя на надлежащее качество предлагаемого товара, и ответственность перед ним за это несет продавец. Происходит такое, потому что продавцы предпочитают поставщиков, предлагающих более низкую цену, и если они не проверяют качество, что сети в состоянии делать, то фактически они стимулируют поставщиков к фальсификации», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.

Ранее специалисты Роскачества провели исследование 16 собственных торговых марок мёда крупнейших розничных сетей, в ходе которого выяснилось, что продукция ни одной из них не соответствует требованиям законодательства, так как все они имеют признаки фальсификата.

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Девушка по объявлению, извинения перед Кадыровым, вранье РПЦ: что еще Артемий Лебедев рассказал Дудю*
Артемий Лебедев: патриарх Кирилл олицетворяет бездушное отношение
01 августа 2024, 20:00

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев дал интервью Юрию Дудю*, видео доступно для просмотра на YouTube. Редакция «Радио 1» собрала самые громкие высказывания Лебедева о личной жизни деятельности Екатерины Мизулиной, Рамзане Кадырове и российской церкви.

Развод через суд и новая девушка

Осенью 2022 года Лебедев сообщил в своём блоге, что разводится. Его супругой была дизайнер Алёна Иванова, с которой они воспитывали шестерых детей. Известно, что всего у него десять детей от пяти разных женщин. До этого Артемий никогда не делился подробностями личной жизни.

«Это касается моего ближайшего круга, моих детей и моей бывшей жены. Ни в коем случае, никогда в жизни, ни одного плохого слова никто не услышит, особенно публично», — заявил Лебедев.
Он рассказал, что брачный договор не дошел до суда, поскольку супругам удалось договориться.

После развода Лебедев разместил у себя в блоге вакансию: он искал себе новую девушку. Со своей новой избранницей он познакомился именно таким образом.

«Хочу ещё пять детей. Потому что у меня внуков нет пока что, к сожалению. Я уже пришёл, видимо, к тому возрасту, когда мне нужны следующие маленькие дети, чтобы давать им как можно больше, тем более что я сейчас как раз уже дошёл до такого состояния нормального, когда ты как бы перебесился, всё в жизни попробовал и так далее. У меня уже такая мудрость, и я уже могу быть нормальным отцом и гораздо больше тратить времени на детей, чем я мог с младшими», — поделился Лебедев.

Инфо-терроризм Мизулиной

Артемий раскритиковал патриотов, которые считают, что они должны указывать другим, как себя вести, что можно и нельзя делать во время войны. По мнению Лебедева, они психически нездоровы и пытаются «купить себе индульгенцию заранее».

Блогер заявил, что «Лига безопасного интернета» только вредит России, а их деятельность является «инфорттерроризмом».

«Она (Мизулина — ред.) отпугивает людей от России, создавая ощущение, что она что-то решает или на что-то влияет или вообще у нее есть хоть какая-то должность. А у нее нет никакой должности. Я её горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с этим бороться», — заявил Лебедев.
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Извинения перед Кадыровым

В 2019 году Артемий Лебедев обратился к Рамзану Кадырову после высказываний главы Чечни на заседании регионального правительства. Как перевела «Русская служба BBC», Кадыров на чеченском языке заявил, что за оскорбление чести в интернете нужно наказывать, «убивая, сажая, пугая».

«Уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх. Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста», — написал Артемий.
В 2023 году Лебедев приехал в рамках рабочей поездки в Чечню. В этот день в Грозном подвели итоги Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана столицы республики. Тогда в ходе разговора с главой Чечни Артемий извинился за давний пост. Он заявил, что запись была адресована не лично Кадырову, а репрессивному аппарату, вышедшему из-под контроля.

«Только у государства есть монополия на насилие. Когда какие-то студенты ловят других студентов и говорят, что ты должен перед нами извинится. Я поэтому говорил «держи свои псов», потому что это люди, которым он может морально разрешить так себя вести, а может сказать — так себя вести не надо. И это у него хорошо получается», — рассказала Дудю* Артемий.
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Бездушная церковь и Патриарх Кирилл

Ранее в своей передаче Лебедев, не стесняясь в выражениях, сравнил РПЦ с бизнесом по продажам сигарет и алкоголя, а Патриарха обвинил во вранье.

«РПЦ является бездушной бюрократической машиной, которая никакого отношения не имеет к Господу Богу. И возглавляет ее Патриарх — это самый неуважаемый человек вообще в стране, который вызывает ноль уважения. Все, что он говорит и делает — вызывает желание проблеваться и никогда его не слушать», — заявлял блогер.
В разговоре с Дудем* он пояснил, что в России церковь «бездушная», как и все современные храмы, недавно построенные, и полиграфическая продукция, сделанная исключительно ради денег.

«К этому у меня претензия. Патриарх является для меня чуваком, который олицетворяет вот это бездушное отношение. Я не вижу, что он человек, которого я бы хотел слушать. Его слова для меня ничего не значит. Он чиновник партийный, который ездит на «мерсдеесе» со складным крестом. Откуда у меня к нему возьмется уважения», — задался вопросом Лебедев.
Он отметил, что единственным нормальным храмом в стране является храм Вооруженных сил РФ в подмосковном Алабино.

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*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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Иск Бакальчук о расторжении брака оставили без движения
01 августа 2024, 19:52

Фото: iStock/Zolnierek

Иск соосновательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом оставлен без движения. Об этом РИА Новости сообщили в Савёловском суде Москвы.
Причина такого решения суда не разглашается.

Ранее во вторник суд сообщил о том, что Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.

23 июля стало известно о проблемах в семье бизнесменов. Владислав Бакальчук утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries. Ему даже пришлось обратиться за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

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#бизнес
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Мизулина намерена подать в суд на Лебедева и Дудя*
01 августа 2024, 19:48

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, подаст иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, речь идёт о вышедшем в четверг на YouTube-канале Дудя* интервью, которое порочит честь и деловую репутацию Лиги.

В интервью Дудю* Лебедев назвал Мизулину и её организацию «инфотерроризмом», с которым власти должны бороться. Также, по его словам, Лига безопасного интернета якобы отпугивает людей от России.

Мизулина потребовала возмещения морального вреда организации в размере 10 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на помощь семьям участников спецоперации на Украине.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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