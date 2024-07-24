На берегах Большого Медвежьего озера в Щёлкове собрали более 50 мешков мусора

Фото: Елена Катасонова
Всероссийскую экологическую акцию «Вода России» провели в Щёлкове: волонтёры и экологи навели порядок на берегах Большого Медвежьего озера. Они собрали там свыше 50 мешков мусора, передаёт корреспондент Елена Катасонова.
«Мы четвёртый год собираемся на акции «Вода России» и очищаем водоёмы нашего округа. В этот раз расчистили берега Большого Медвежьего озера. Рады, что сегодня к нам присоединились волонтёры, трудовой отряд из досугового центра «Навигатор», сотрудники спортивного клуба «Медвежьи Озёра» и команда от компании «Газпром», — сказал главный эксперт отдела экологии охраны окружающей среды администрации округа Щёлково Кирилл Цурков.Участниками акции стали около 40 человек, они собрали более 50 мешков с различными отходами — бытовым мусором, пластиком, железом и стеклом.
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