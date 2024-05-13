В Московской области начинаются плановые отключения горячей воды

Фото: Фотобанк МО
С мая в Подмосковье начинаются плановые отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
Отключения необходимы для проведения масштабной модернизации системы горячего водо- и теплоснабжения. В рамках работ специалисты обновят оборудование в котельных, проведут гидроиспытания.
Там пояснили, что для этого необходимо в адресной строке указать адрес проживания.
Таким образом, узнать о графике и сроках отключения горячей воды жители Московской области могут на тематическом информационном ресурсе – интерактивной карте коммунальных услуг, а также подписавшись на Telegram-бот или e-mail-рассылку.
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«Ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период – необходимая мера для качественного теплоснабжения осенью зимний период. Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг. Там же можно подписаться на e-mail-рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний, обратиться в администрацию городского округа», – уточнили в подмосковном Минэнерго.
Там пояснили, что для этого необходимо в адресной строке указать адрес проживания.
Таким образом, узнать о графике и сроках отключения горячей воды жители Московской области могут на тематическом информационном ресурсе – интерактивной карте коммунальных услуг, а также подписавшись на Telegram-бот или e-mail-рассылку.
Читайте также:
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Лора Луганская