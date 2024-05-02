В егорьевском селе Починки проведут капремонт сетей теплоснабжения

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения планируется провести в селе Починки городского округа Егорьевск, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета о конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит проложить тепловые сети общей протяжённостью 2.4 км. Сеть теплоснабжения предназначена для обеспечения теплом социально-бытовых объектов и жилых домов в селе Починки», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 33 миллиона 679 тысяч 617 рублей 36 копеек. Заявки принимаются до 24 мая. Работы будут проводиться по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области и бюджета округа. Завершить работы планируется в сентября 2024 года.
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Лев Каштанов