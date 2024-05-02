В Лотошине до конца года отремонтируют более 30 котельных

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Масштабный ремонт котельных планируется провести в городском округе Лотошино, только в текущем году будет реконструирована 31 котельная и построено пять новых, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Краткосрочная программа, которая должна быть реализована в текущем году, включает ремонт и реконструкцию 31 котельной и строительство ещё пяти», — говорится в сообщении.Кроме того, в программу на текущий год входит реконструкция 189 километров теплосетей. Дополнительно туда планируют включить ремонт ещё 310 километров теплосетей: точные объёмы работ будет определены после проведения опрессовки труб.
В министерстве разработана также долгосрочная программа модернизации систем теплоснабжения городского округа Лотошино, она включает более 700 мероприятий, которые должны быть реализованы до конца 2029 года.
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