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В Лотошине до конца года отремонтируют более 30 котельных

02 мая 2024, 10:58
Фото: iStock/antos777

Фото: iStock/antos777

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Масштабный ремонт котельных планируется провести в городском округе Лотошино, только в текущем году будет реконструирована 31 котельная и построено пять новых, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Краткосрочная программа, которая должна быть реализована в текущем году, включает ремонт и реконструкцию 31 котельной и строительство ещё пяти», — говорится в сообщении.
Кроме того, в программу на текущий год входит реконструкция 189 километров теплосетей. Дополнительно туда планируют включить ремонт ещё 310 километров теплосетей: точные объёмы работ будет определены после проведения опрессовки труб.



В министерстве разработана также долгосрочная программа модернизации систем теплоснабжения городского округа Лотошино, она включает более 700 мероприятий, которые должны быть реализованы до конца 2029 года.

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«Опасная комбинация»: Стало известно, чем вредны пасхальные куличи
Диетолог Дианова: в куличах есть компоненты, наносящие вред организму
02 мая 2024, 11:45

Фото: iStock/FabrikaCr

Пятого мая православные христиане будут отмечать Пасху. Праздничная трапеза, первая после окончания Великого поста, всегда пышная и праздничная: со сладкой выпечкой и другими лакомствами.
Диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, чем опасны покупные пасхальные куличи и сколько их можно съесть без вреда здоровью.

«Чтобы понять, чем опасны куличи, нужно разложить его по компонентам. Прежде всего это сдоба, она более калорийна, чем обычный хлеб, поэтому это как сладкая выпечка. Как правило, количество таких продуктов должно быть ограничено. Здесь основная относительно опасная комбинация: масло, сахар, мука высшего сорта. Это самые триггерные три продукта, которые придают вкусность, но и наносят организму вред. 50-100 грамм некий безопасный диапазон на один приём пищи. Примерно три основных приёма пищи. Я бы не советовала есть куличи весь день, но на завтрак и обед можно. Дело в том, что это высококалорийный продукт. Разделите кулич на несколько дней, он ведь не портится, если мы говорим о покупном», — сообщила эксперт.

Также, по мнению диетолога, лучший способ обезопасить организм — приготовить пасхальную выпечку дома.
«Мы берем инициативу в свои руки и готовим дома. Здесь можно делать без фанатизма: порцию муки поделить пополам: половину пшеничной муки, а половину, например, заменить на льняную муку. Дальше немного уменьшить количество жира и добавить мягкий творог. Как быть с сахаром? Можно положить половину сахара из рецепта, а половину подсластителя или можно использовать натуральные подсластители: финиковая паста, сироп топинамбура или сироп инулина. Также можно добавить банановое или яблочное пюре (просто фрукты вилочкой намять). В выпечку эта идеальная история. В глазурь можно добавить греческий творог, например, и уменьшить опять же порцию сахара», — рассказала гастроэнтеролог.
Психолог пищевого поведения напомнила, что у людей всегда есть выбор: либо контролировать процесс, либо мы делегировать, но тогда нужно выбирать специальные места с качественными продуктами.

В завершении беседы Нурия Дианова отметила, что задача в праздники не объесться, а просто добавить в приемы пищи вкусное удовольствие. Питать, насыщать, обогащать — это задача еды, заключила диетолог.

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В Подмосковье проверили состояние 40 аттракционов
02 мая 2024, 11:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

40 аттракционов, установленных в подмосковных парках культуры и отдыха, проверили сотрудники управления государственного технического надзора Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В ходе проведённых проверок нарушений обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации аттракционов не выявлено», — говорится в сообщении.
Глава областного Минэкологии Тихон Фирсов отметил, что в предпраздничные дни проверки были усилены.

«Мы заботимся о здоровье и безопасности наших граждан, поэтому важно своевременно выявить нарушения и не допустить аттракционы с недочетами до эксплуатации», — пояснил министр.

Отмечается, что проверки были проведены в парках 13 городских округов: в Ступине, Домодедове, Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском округах, а также в Дмитрове. Электростали, Пушкинском, Красногорске, Одинцовском округе, Истре, Подольске, Дубне и Серпухове.

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#безопасность
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В Московской области снизилось число техсбоев на объектах жизнеобеспечения
02 мая 2024, 11:26

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось на 12%. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
За прошлую неделю аварийно-восстановительная служба ГКУ МО «МОС АВС» поставил на контроль 280 технологических сбоев.

«Оперативные группы выполнили 64 выезда в муниципалитеты региона. Это на 12% меньше, чем ранее. Из 280 технологических сбоев 35 касались теплоснабжения, 44 горячего водоснабжения, 0 (37 — на прошлой неделе) холодного водоснабжения, 200 обеспечения потребителей электричеством. Специалистами ГКУ МО «МОС АВС» проведено 31 мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррору», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​с начала года в общей сложности организация выполнила 1729 выездов в муниципальные образования.

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В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров
02 мая 2024, 11:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работу четырёх светофоров откорректировали на прошлой неделе в Котельниках, Красногорске, Раменском и Чехове для увеличения пропускной способности дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В городе Чехов был изменён режим работы светофора на пересечении Заречной и Садовой улиц со Страросимферопольским шоссе: в частности, было увеличено время выезда на шоссе. В Раменском изменили работу светофора на пересечении Красноармейской улицы с улицей Гурьева, в результате транспортные потоки на Красноармейской были разделены. Сейчас ситуация на перекрёстке мониторится, ведутся дальнейшие корректировки», — говорится в сообщении.
В Котельниках скорректировали работу светофора на пересечении Яничкина проезда с Железнодорожной улицей: время выезда на улицу увеличили. А в округе Красногорск был оптимизирован светофор у остановки «Михалково» на Центральной улице в деревне Михалково — там был налажен удалённый доступ и включены утренний и вечерний режимы.

Оптимизация работы светофоров в Московской области продолжается.

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#красногорск
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В Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала с момента рождения ребёнка
Проект о праве использования маткапитала с момента рождения ребёнка внесли в ГД
02 мая 2024, 10:35

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

В Госдуму внесли законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трёх лет со дня рождения ребёнка. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты фракции ЛДПР.

Отмечается, что в настоящее время право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения или усыновления ребёнка. При этом реализовать это право можно только по истечении трёх лет.

Однако есть ряд исключений: направление средств на первоначальный взнос, погашение основного долга, уплата процентов по ипотеке, приобретение товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, оплата платных услуг дошкольного образования, получение ежемесячной выплаты. В этих случаях разрешено использовать маткапитал с момента рождения или усыновления ребёнка.

В пояснительной записке отмечается, что семьи с детьми должны иметь возможность потратить маткапитал на улучшение жилищных условий в любое время со дня рождения ребёнка.

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#лдпр
#жильё
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Подмосковным школьникам рассказали о правилах электробезопасности
02 мая 2024, 10:33

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики рассказали школьникам Чехова, Ногинска, Луховиц и Гжели о правилах электробезопасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Уроки провели в конце апреля в школе № 4 Ногинска, гимназии № 10 Луховиц, лицея № 4 Чехова и в школах с. Гжель и с. Речицы.

«Познавательные уроки на тему «Электричество — не игрушка!» посетили около ста учеников 5 — 7-х классов. Энергетики рассказали ребятам о том, как вырабатывается, передается, трансформируется, распределяется и потребляется электроэнергия, о свойствах различных материалов проводить электрический ток. Напомнили о правилах безопасного обращения с бытовыми электроприборами», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, особое внимание специалисты уделили правилам поведения вблизи ЛЭП и подстанций на улице. Стоит отметить, что такие занятия проводятся в школах два раза в год.

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#ток
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МО Украины захотело ограничить спутниковую съемку территории страны
02 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/digitalmazdoor digitalmazdoor

Представители МО Украины встретились с руководством неназванной спутниковой компании, чтобы обсудить ограничение съемки территории страны из космоса. Об этом заявило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что впоследствии запись была удалена. По словам заместителя министра обороны страны Екатерины Черногоренко, спутниковые компании проводят съемку страны ежедневно. По её мнению, снимки могут быть использованы РФ в военных целях. Она выразила благодарность партнерам за готовность подписать меморандум. Название компании не называлось «из соображений безопасности».

Власти Украины захотели ограничить спутниковую съемку в условиях военного положения. Минобороны планирует продлить контракт с компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Путин присвоил звание Героя Труда главному конструктору ГосМКБ «Радуга»
02 мая 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главному конструктору, первому заместителю генерального директора государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» имени А.Я. Березняка Елтугану Сыздыкову, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Елтуган Кимашевич Сыздыков является автором более 50 научных работ в области механики аэрокосмических конструкций», — отмечается в сообщении.
Согласно данным из открытых источников, ГосМКБ «Радуга» занимается разработкой и серийным производством крылатых ракет различного назначения, в том числе зенитных ракет для систем ПРО и ПВО и управляемых ракет класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

ГосМКБ «Радуга» входит в состав государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Бюро находится на территории городского округа Дубна.

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#герой
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В Подмосковье до конца недели сохраняется третий уровень пожарной опасности
02 мая 2024, 10:20

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Комлесхоз составил прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на 2-4 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
2 мая на территории региона преобладает III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.

«3 мая на территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности. А 4 мая на большей части территории Московской области ожидается также III класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-12С, ночью — всего 2-6С. Синоптики обещают переменную облачность, без дождей», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что в случае обнаружения возгорания, необходимо сообщить о нём по номеру горячей линии лесной охраны или в службу 112.

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