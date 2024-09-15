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Глава г.о Щёлково Булгаков проверил ход работ по дооснащению котельной в Чкаловском

15 сентября 2024, 13:13
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков проверил ход работ по дооснащению котельной в микрорайоне Чкаловский. Он счёл необходимым убедиться в готовности объекта к новому отопительному сезону.
Техники и инженеры обновляют вакуумный деаэратор, устанавливают дополнительное оборудование химической водоподготовки, насосные и теплообменные установки. Меняются и износившиеся трансформаторы на подстанциях. Это позволит увеличить электрическую мощность, следовательно, повысить эффективность работы котельной.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково



«Прошлой зимой в период продолжительных аномальных морозов здесь были жалобы на сниженную температуру в квартирах. Согласно инвестиционной программе, предусмотрели установку нового котла, что даст бóльшую мощность», — написал Андрей Булгаков в своем Телеграм-канале.
К котельной в Чкаловском подключены шесть центральных тепловых пунктов, которые доставляют тепловую энергию от центральной системы конечному потребителю. Там, где это необходимо, производится замена теплообменников на современные, обновляется насосное оборудование.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Всё это — очень важные преобразования, так как котельная работает на 126 объектов. Все работы планируется завершить к началу нового отопительного сезона.

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Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны
Telegraph: Электромобили из Китая вытесняют западные бренды с мирового рынка
15 сентября 2024, 11:54

Фото: istockphoto/ zhuzhu

Новые китайские автомобили начали вытеснять с мирового рынка крупные западные бренды. Об этом сообщает таблоид Telegraph. Даже легендарные концерны не выдерживает конкуренцию с «китайцами», несмотря на заградительные санкции.
Западные концерны оказались не готовы к стремительному развитию китайского автопрома, из-за чего автогиганты начали нести убытки на китайском и мировом рынках. Непосредственно в России водители пересели на автомобили из Китая после ухода западных и японских авто. То же развитие событий прогнозируют и в других странах.

Китайский автопром длительное время не мог вытеснить «японцев» и «немцев» даже на собственном рынке в КНР – поворотный момент произошел в 2019 году.

Легендарные автогиганты проспали Китай

«Все изменилось за одну ночь, как по волшебству, когда с конвейера завода в Шанхае сошла первая Tesla», – сказал автоэксперт Майкл в эфире американского канала.

Именно это событие, по мнению экспертов, изменило отношение потребителей к электромобилям, а стимулировало китайских производителей. Еще повлияли не успевшие среагировать на событие западные бренды и ковидные ограничения из-за которых Китай не посещали сторонние менеджеры, и не отслеживали перемены. Когда ограничения сняли – местный автопром уже успел вытеснить конкурентов.

Сейчас западные автогиганты переживают не лучшие дни. В начале сентября о предстоящем закрытии заводов в Европе из-за снижения продаж впервые сообщил Volkswagen. Доход Toyota во втором квартале 2024 года упал на 73%. BMW готовится закрыть год с финансовыми потерями, а General Motors уже ушли в убыток. Заводы в КНР закрыли или сократили Ford, Honda, Hyundai и Mitsubishi.

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#заводы
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В Госдуме рассказали о новом способе мошенничества с приложениями для здоровья
15 сентября 2024, 10:11

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники стали использовать фальшивые мобильные приложения для обмана россиян. С их помощью они запрашивают доступ к конфиденциальным данным и банковским счетам якобы для приобретения премиум-функций.
Об этом рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, аферисты пользуются тем, что такие приложения сейчас достаточно популярны, и это стало ещё одной угрозой. Злоумышленники создают поддельные сервисы, которые якобы помогают следить за здоровьем или, например, поддерживать правильный режим питания.

Затем через эти приложения мошенники могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным, например, к истории обращений в медицинские учреждения или даже доступ к банковским картам, продолжил парламентарий. Это делается под предлогом покупки премиум-доступа к услугам сервиса, пояснил депутат. На самом деле люди просто лишаются своих денег, заключил Немкин.

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#новости
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Юморист и шоумен Максим Галкин* заявил, что никогда не занимался политикой
15 сентября 2024, 08:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юморист и пародист Максим Галкин* заявил, что никогда в своей жизни не занимался политической деятельностью. Он также добавил, что статус иноагента заметно нарушает его права и свободы.
Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС. Артист выразил своё несогласие с решением министерства юстиции о внесении его в перечень иноагентов. Он также настаивает на том, что это решение противоречит российскому законодательству и международному праву и существенно нарушает его личные права и свободы.

В обосновании своего иска к Минюсту Галкин* указал, что политической деятельностью никогда не занимался и является человеком искусства, а внесение его в список иноагентов нарушает его право свободно выражать своё мнение, а также является вмешательством в его частную жизнь.

Суд с позицией артиста не согласился. В решении инстанции указано, что судом были получены доказательства того, что Галкин* осуществлял политическую деятельность и делал политические заявления в интересах иностранного источника финансирования.

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* Признан иноагентом в РФ
#суд
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#мнение
#право
#артист
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Российские инженеры и конструкторы изучают головную часть ракеты HIMARS
15 сентября 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские технические специалисты приступили к изучению головной части американской ракеты большой дальности HIMARS. В их распоряжении оказались системы управления носовыми стабилизаторами.
В настоящее время техники проводят демонтаж электронной начинки этой части ракеты, передаёт РИА Новости. Осторожно извлекаются все микросхемы, которые затем будут тщательно изучены. Разобрав и проанализировав принципы работы комплекса устройств, отвечающих за всё функционирование самой ракеты, можно будет разработать методы эффективного противодействия этому смертоносному оружию.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах. Массовое производство ракет запущено в 2003 году. Эта система может нести шесть реактивных зарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.

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#производство
#новости
#ракеты
#сша
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В России начал действовать запрет на продажу одежды без маркировки
15 сентября 2024, 07:53

Фото: istockphoto/AnnaStills

С 15 сентября в России начал действовать запрет на продажу немаркированной продукции лёгкой промышленности. Вступили в силу изменения в соответствующее постановление правительства РФ.
Указанное нововведение распространяется на такие виды товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды, передаёт РИА Новости.

Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать продукцию, поступающую в разные каналы реализации. Теперь в магазинах и на складах торговой сети не осталось товаров без маркировки. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс уже давно работает с маркировкой: все продавцы заранее предупреждены об обязательной маркировке новых категорий товаров.

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#новости
#маркировка
#товары
#магазин
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В деле о теракте в «Крокусе» допустили появление новых фигурантов
15 сентября 2024, 04:43

Фото: istockphoto/Zolnierek

В деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС на основании судебных документов.
Согласно постановлению судьи, следственные органы полагают, что Мухаммад Зоира Шарипзода* «вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства, сбор которых до настоящего времени не завершен». В ответ обвиняемый частично признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

По имеющимся данным, 18 человек были арестованы в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве 2 марта. Еще два человека остаются под стражей. Возбуждено множество уголовных дел по статьям о террористическом акте, подготовке к нему, участии в деятельности террористических организаций и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

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* внесен в реестр террористов и экстремистов
#крокус сити холл
#суд
#теракт
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Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве
Синоптик Вильфанд: после 20 сентября в Москве похолодает
15 сентября 2024, 02:41

Фото: iStock/Valery Bocman

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столице похолодает с 20 сентября. Его цитирует ТАСС.
По прогнозам синоптика, температура воздуха в конце месяца не будет сильно превышать 20 градусов по Цельсию. Скорее всего, она составит 18-19 градусов по Цельсию.

Вильфанд также отметил, что, несмотря на низкие температуры, в ближайшие несколько недель температура воздуха будет на 5-6 градусов выше сентябрьской.

Ранее ведущий синоптик столичного метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что сентябрь 2024 года может стать самым сухим месяцем в Москве за всю историю наблюдений.

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#погода
#москва
#температура
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Мамонтий Овчарник 15 сентября: Какую одежду нельзя надевать, чтобы не навлечь нищету
Православные верующие отмечают день памяти мученика Маманта 15 сентября
15 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/ artplus

В воскресенье, 15 сентября, православные христиане отмечают день памяти мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. В народе дату называли день Мамонтия Овчарника.
Историю и традиции праздника Мамонтия Овчарника, что разрешено и запрещено делать в этот день — читайте в материале «Радио 1».


Народные корни праздника 15 сентября

Мамант считается покровителем пастухов и овчаров. По легенде Мамонтий Овчарник жил в пустыне, где получил от Бога дар власти над природой – животные приходили к нему сами.

В народной традиции этот день ассоциируется с окончанием летнего пастбищного сезона и подготовкой к зиме. Поэтому было принято с уважением относиться к домашним животным, проявлять заботу, ухаживать за ними и вкусно кормить.

Семьи собирались за большим столом, готовили блюда из молока, в основном – козьего.

Приметы и поверья 15 сентября

На Мамонтия Овчарника существует множество народных примет, которые помогают предсказать погоду и урожай. Вот некоторые из них:

  • если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой, а зима – снежной;
  • утренний туман предвещает хороший урожай на следующий год;
  • ясный и погожий день предвещал сухую осень;
  • красное солнце на заказе – близятся холода.
Эти приметы помогали крестьянам ориентироваться в погодных условиях, планировать работы в полях и подготовку к зиме.
Фото: istockphoto/Chalabala

Что можно делать в день Мамонтия 15 сентября

Поскольку в этот день завершались работы в полях, молодых людей освобождали от работы по дому. День считается удачным для знакомств с противоположным полом.

Следовало наводить порядок в доме и во дворе, где живут животные – по приданию, это защищало их от болезней.

На Мамонтия выкапывали позднюю картошку. Картофелину клали в карман и носили с собой на удачу.

Чего нельзя делать в день Мамонтия 15 сентября

Нельзя обижать животных, иначе в дом придет беда. На Мамонтия запрещено выгонять домашний скот со двора – животные заболеют. Также запрещалось забивать скот.

Нельзя жаловаться на судьбу, иначе беды приумножаться.

Предки старались не носить красную одежду, которая ассоциировалось с цветом крови – это предвещало падеж скота, а значит голод и безденежье.

Предки считали, что не стоит начинать новые дела – это может привести к провалу.

День Мамонтия Овчарника 15 сентября – это не только праздник, посвященный мученику, но и возможность укрепить связь с историей народа и природой. А также сохранить народные обычаи и передать их следующим поколениям.

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#блюда
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Виктор Орбан показал фото совместной тренировки с Арнольдом Шварценеггером
Орбан выложил фото совместной тренировки со Шварценеггером в Будапеште
14 сентября 2024, 23:12

Фото: @orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил в соцсети фотографию совместной тренировки с актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером Будапеште.
В кадре Шварценеггер объясняет что-то Орбану, загибая пальцы, пока министр выполняет упражнение на силовом тренажере.
«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», – подписал Орбан фотографию со звездным политиком и бодибилдером.

Корме этого Орбан опубликовал фото Арнольда Шварценеггера в своем рабочем кабинете в Венгрии. А также опубликовал видеопост с актером у здания правительства в Будапеште.

Ранее венгерские СМИ отмечали, что их премьер-министр заметно похудел.

Миротворческая миссия Орбана, а также его поездка в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным неоднократно подвергались критике со стороны Запада. Сообщалось, что именно Виктор Орбан внес раскол между странами ЕС, которые должны были единогласно поддержать Украину. За что премьер-министра прозвали «европейским смутьяном».

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