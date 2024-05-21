В Щелкове прошел региональный этап патриотической игры «Зарница 2.0»

Фото: пресс-служба Движения Первых Московской области
Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошёл в Щёлкове. Об этом сообщил корреспондент.
Военно-патриотическая игра проводилась на базе детского оздоровительного лагеря «Юнармеец».
В соревнованиях приняли участие 24 команды из 13 округов Московской области.
По итогам первое местное заняли команда «Орлёнок» из Чехова и команда «Воин» из Воскресенска, серебро досталось командам «Воин» из Воскресенска и «Варяг» из Подольска. Бронзовыми призерами стали команда «МБОУ ЦО 9» из округа Богородский и команда «Витязь» из Щёлкова.
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В соревнованиях приняли участие 24 команды из 13 округов Московской области.
«В течение дву дней активисты показывали свои умения в борьбе за награды. В рамках первого дня участники знакомились между собой и проходили тренинги на командообразование и участвовали в спортивных игр. Во второй день каждая из команд показала себя с самой лучшей стороны, успешно справившись со всеми испытаниями. Они показали свою строевую, спортивную и огневую подготовку, общевойсковую грамотность, знания отечественной истории», – поделился председатель Движения Первых Московской области Юрий Макеев.
По итогам первое местное заняли команда «Орлёнок» из Чехова и команда «Воин» из Воскресенска, серебро досталось командам «Воин» из Воскресенска и «Варяг» из Подольска. Бронзовыми призерами стали команда «МБОУ ЦО 9» из округа Богородский и команда «Витязь» из Щёлкова.
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Мира Полтева