Глава Севастополя предупредил о громких ночных теринровках флота

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В Севастополе на внешнем рейде до 00:00 5 июля будут проходить тренировки флота со стрельбой из различных видов вооружения, предупредил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В городе все спокойно», – отметил глава города.
Ранее губернатор Севастополя рассказал о задымлении в Севастопольской бухте после объявления воздушной тревоги 2 июля. По его словам, дым возник в связи с использованием табельных средств маскировки.
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Александр Климов