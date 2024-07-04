«Страна.ua»: В Севастополе слышны взрывы

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По утверждению украинских СМИ, в Севастополе раздаются взрывы. Официальной информации на этот счёт пока не последовало.
Накануне, 3 июля, в Севастополе объявлялась ракетная угроза, временно было перекрыто движение по Крымскому мосту. Как пишет украинское издание «Страна.ua», сегодня в городе работала противовоздушная оборона и были слышны взрывы. Сообщается также, что российские власти оповещали о тренировке Черноморского флота, один из кораблей которого произвёл выстрел по учебной цели.
Украинские паблики показывали кадры со столбом дыма в районе мыса Фиолент, где дислоцируется российское подразделение радиоэлектронной борьбы. После этого ещё раз звучала тревога, но взрывов больше не последовало.
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Александр Бойцов