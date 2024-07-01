Развожаев: В Севастополе введён сигнал оповещения о ракетной опасности

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В Севастополе разработали и ввели сигнал «Баллистика!». Он будет оповещать горожан о возникновении угрозы ракетного удара со стороны ВСУ.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В своём телеграм-канале он предупредил, что после подачи этого сигнала у жителей и гостей Севастополя будет всего одна-две минуты для того, чтобы найти укрытие до того, как прилетят ракеты. Сигнал «Баллистика!» будет подаваться в форме звукового и видео-оповещения, добавил глава городской администрации.
Губернатор также подписал указ, согласно которому предприниматели и госучреждения обязаны пустить людей внутрь на время действия сигнала «Баллистика!». Развожаев также сообщил, что в случае подачи этого сигнала доступ будет открыт даже в здание городского правительства на центральной площади Севастополя.
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Александр Бойцов