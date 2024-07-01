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Развозжаев: в небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены четыре цели

01 июля 2024, 20:10
Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Об уничтожении четырех воздушных целей над акваторией, а также в районе Балаклавы сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Глава региона отметил, что осколки упали в прибрежную зону и Балаклавский район. Сейчас уточняют данные о повреждениях гражданской инфраструктуры.
До этого в Госдуме заявляли о причастности беспилотников США к ударам по Севастополю. По словам депутата Дмитрия Белика, американские разведывательные БПЛА в районе Черноморья прямо связаны с атакой со стороны украинских неонацистов.

Парламентарий считает, что присутствие американских дронов несет угрозу обычным севастопольцам и крымчанам.



В Пентагоне подчеркнули, что США продолжат полеты над международными водами Черноморья.

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ВСУ не хватит сил для нового наступления, Россия обладает инициативой по всей линии фронта
WSJ: Украина восполнила потери, но для нового наступления ВСУ не хватит сил
01 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ смогли восполнить потери после контрнаступления и продвижения ВС РФ в Харьковской области, однако для нового наступления у Украины нет сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свой источник в украинских службах безопасности. При этом, по данным газеты, Россия обладает инициативой по всей 1100-километровой линии фронта, но сил для решающего прорыва на сегодняшний день нет ни у одной из сторон.
Издание также отмечает, что, когда их корреспонденты посещали северо-восток Харькова, они лично видели, как российское наступление застало ВСУ врасплох. Линии обороны были отстроены либо плохо, либо отсутствовали вовсе. Блиндажи и противотанковые ловушки лишь строились, а солдаты только начинали раскладывать мины в полях.

Ранее бывший премьер Швеции заявил, что при поражении Украины правительство будет бежать в Польшу. Изгнанные власти будут располагаться в Варшаве.

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Зеленский недоволен новым главкомом ВСУ Сырским
NV: Зеленский «не в восторге» от главкома ВСУ Сырского
01 июля 2024, 19:20

Президент Украины Владимир Зеленский «не в восторге» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в команде украинского лидера.
В публикации говорится, что недовольство Зеленского связано с тем, что Сырский потерпел неудачи в подготовке к наступлению российской стороны в Харьковской области и с другими вопросами к главнокомандующему. При этом собеседник издания отметил, что главкома вряд ли станут снимать с должности в ближайшее время.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая ранее подала на Сырского заявление в Государственное бюро расследований. Она обвинила главкома в препятствовании посещению подразделений, которые находятся в прифронтовой зоне. Она также заявила о «круговой поруке» в Вооруженных силах Украины под руководством Александра Сырского.

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#всу
#александр сырский
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Развожаев: В Севастополе введён сигнал оповещения о ракетной опасности
01 июля 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Photoboyko

В Севастополе разработали и ввели сигнал «Баллистика!». Он будет оповещать горожан о возникновении угрозы ракетного удара со стороны ВСУ.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В своём телеграм-канале он предупредил, что после подачи этого сигнала у жителей и гостей Севастополя будет всего одна-две минуты для того, чтобы найти укрытие до того, как прилетят ракеты. Сигнал «Баллистика!» будет подаваться в форме звукового и видео-оповещения, добавил глава городской администрации.

Губернатор также подписал указ, согласно которому предприниматели и госучреждения обязаны пустить людей внутрь на время действия сигнала «Баллистика!». Развожаев также сообщил, что в случае подачи этого сигнала доступ будет открыт даже в здание городского правительства на центральной площади Севастополя.

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О первом применении американских истребителей F-16 заявил эксперт из Франции
Тайтельман: ВСУ начали применять первые американские истребители F-16
01 июля 2024, 17:53

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что ВСУ впервые начали применять американские истребители F-16. Эксперт отметил, что случился якобы первый удар авиации этой модели, подтвержденный Международным легионом. Об этом Тайтельман написал в своих соцсетях, не предоставив дополнительной информации и доказательств.
«Первый удар, нанесенный F-16, подтвержденный прямым контактом с Международным легионом. Мы наконец-то дошли до этого», — говорится в сообщении.
Однако военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в заявлении Тайтельмана во время беседы с Lenta. Он считает, что истребители появятся в зоне боевых действий этим летом, но позже.

Дандыкин также добавил, что благодаря системе ПВО и истребителям Су-35 и Су-57, у F-16 будут непростые прогулки. Появление такой авиации усложнит задачу для ВС РФ, но существенного преимущества враг не получит.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, переданные американской стороной, будут размещаться именно на территории Украины. В двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, этот пункт особо выделен.

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Mash: ВСУ обстреляли из миномётов крупнейшую птицефабрику в Белгородской области

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#сша
#всу
#вс рф
#удар
#истребители
#пво
#поставки
#авиация
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Mash: ВСУ обстреляли из миномётов крупнейшую птицефабрику в Белгородской области
01 июля 2024, 17:09

Фото: istockphoto/frantic00

Вооружённые силы Украины (ВСУ) подвергли миномётному обстрелу птицефабрику «Ясные Зори» в Белгородской области. Всего по территории предприятия было выпущено 12 снарядов.
Птицефабрика расположена в селе Новая Таволжанка Шебекинского района и является крупнейшим предприятием данного профиля в регионе, передаёт телеграм-канал Mash. Обстрел начался около 13:30 по московскому времени. В результате ранения получили два человека. Ещё одного спасти не удалось, он скончался. Власти Белгородской области и официальные ведомства пока ситуацию никак не комментировали.

Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#птицефабрика
#режим
#обстрел
#белгородская область
#всу
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Мэр Терехов: в Харькове произошел взрыв
01 июля 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Yauhen Akulich

Об очередном взрыве в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Градоначальник не уточнил, в каком районе все произошло, также отсутствуют данные о поврежденных объектах. По информации украинского Минцифры, объявлена воздушная тревога в ряде областей республики.
До этого сообщалось о взрыве под Днепропетровском и Полтавой.

Ранее Минобороны России демонстрировало кадры уничтожения российскими бойцами опорника ВСУ севернее села Работино Запорожской области.

Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.

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#россия
#украина
#харьков
#харьковская область
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#сво
#новости
#война
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Темнокожий офицер ВС РФ рассказал об отношениях с военными в зоне СВО
01 июля 2024, 16:58

Фото: istockphoto / zim286

Расизма в рядах Вооружённых сил России в зоне проведения спецоперации нет. Об этом рассказал темнокожий офицер в беседе с Daily Storm.
По словам офицера, иногда в его адрес поступают шутки, связанные с цветом кожи. Когда он прибыл на свою позицию, бойцы рассказали ему, что «у них тоже есть негр» и указали на могилу темнокожего наёмника ВСУ.

Цвет кожи не влияет на воинскую дисциплину, уточнил офицер, имея в виду своих подчинённых.

«Однако никаких реальных оскорблений не было. Цвет кожи также не влияет на воинскую дисциплину, уточнил офицер, говоря о своих подчинённых. Такого, чтобы игнорировали мои команды, не было. А если будет — они получат», — поделился он.

Ранее российские военные освободили населённые пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в Донецкой Народной Республике.

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#военные
#всу
#вс рф
#сво
#отношения
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Welt: Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин
01 июля 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

До конца года Киев должен призвать на военную службу не менее 200 тысяч новобранцев. Только это позволит покрыть потери и создать более-менее укомплектованные новые бригады.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt. Кроме того, по словам авторов публикации, Украине каждые три месяца необходимо мобилизовывать не менее 50 тысяч мужчин. Ужесточение закона о мобилизации должно способствовать привлечению на военную службу дополнительных кадров.

В прочем, даже в самих ВСУ сомневаются в эффективности насильственных методов мобилизации. Так, командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр считает, что пополнить ряды украинской армии и решить проблему нехватки личного состава, загоняя в армию людей силой, не удастся.

«Вряд ли удастся качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой тех, кого поймали у берега Тисы, условно говоря, в тайнике или в юбке», — заявил украинский военный.

Он пояснил, что война становится всё более технологичной. Без наличия необходимых компетенций солдат просто не способен будет эффективно воевать и быстро станет просто «грузом 200», заключил военнослужащий ВСУ.

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#всу
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Повар с Белгородчины печёт по 500 пирожков ежедневно для бойцов СВО
01 июля 2024, 15:38

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Повар Валентина Павленко из села Головчино Белгородской области готовит для бойцов СВО, ежедневно выпекая по 500 пирожков.
Отмечается, что женщине в этом добром деле помогают односельчанки. Готовую выпечку они передают волонтёрам, а те развозят её бойцам.

«Они вдали от дома. Питание у них есть, но бойцы и сами говорят, что пирожки наши как привет из дома. Я пошла к ним, угостила, их слова благодарности меня замотивировали, и на следующий день я снова замесила тесто. Через наше село нередко проезжают военные, мы живём недалеко от границы. Когда мы привозим пирожки, они говорят: «Домом пахнет, аж жалко есть», — поделилась в беседе с RT Валентина.

Поддерживают участников специальной военной операции и постояльцы Дома ветеранов сцены на Петровском острове в Санкт-Петербурге.

«У нас есть акция – в день, когда мы получаем пенсию, все бросают денежку в специальный ящик. Мы собираем деньги для наших бойцов», – рассказала в беседе с «Петербургским дневником» актриса Татьяна Кабанова.

Ранее штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе войсковой группировки «Юг», эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек. Люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома.

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