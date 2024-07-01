Развозжаев: в небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены четыре цели

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Об уничтожении четырех воздушных целей над акваторией, а также в районе Балаклавы сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Глава региона отметил, что осколки упали в прибрежную зону и Балаклавский район. Сейчас уточняют данные о повреждениях гражданской инфраструктуры.
До этого в Госдуме заявляли о причастности беспилотников США к ударам по Севастополю. По словам депутата Дмитрия Белика, американские разведывательные БПЛА в районе Черноморья прямо связаны с атакой со стороны украинских неонацистов.
Парламентарий считает, что присутствие американских дронов несет угрозу обычным севастопольцам и крымчанам.
В Пентагоне подчеркнули, что США продолжат полеты над международными водами Черноморья.
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Парламентарий считает, что присутствие американских дронов несет угрозу обычным севастопольцам и крымчанам.
В Пентагоне подчеркнули, что США продолжат полеты над международными водами Черноморья.
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Никита Кротов