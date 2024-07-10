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Глава Шатуры Алексей Артюхин сложил полномочия

10 июля 2024, 16:02
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

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Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин ушёл в отставку. Этот вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«На протяжении многих лет моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам. Мы сумели воплотить в жизнь немало больших и важных дел: завершается рекультивация Шатурского полигона, построены новые очистные сооружения. Идёт строительство жилья для расселения аварийных домов. Преображаются всё новые общественные пространства, каждый год модернизируются котельные, вводятся в оборот сельхозземли», – написал Артюхин в соцсетях.
Он поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за то, что он поддержал его и доверил руководство Рошалем, а затем и воссоединённым Шатурским округом, а также людей, которые верили в общие решения.



Алексей Артюхин возглавил Шатуру в марте 2020 года. До перехода на эту работу он руководил Рошалем.

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#шатура
#алексей артюхин
#глава
#подмосковье
#московская область
Психиатр Рудов объяснил пользу отказа от соцсетей в выходные
10 июля 2024, 16:09

Фото: iStock/Thx4Stock

Психиатр Виктор Рудов рекомендовал во время выходных отказываться от смартфонов и соцсетей, отдавая предпочтение реальным прогулкам на свежем воздухе и концентрации на настоящем моменте.
Он отметил, что такой отдых действительно станет настоящей перезагрузкой и поможет отвлечься и провести время с пользой. Специалист добавил, что соцсети и смартфоны превращают людей в неудовлетворенных жизнью, заменяя им реальный мир.

«Это виртуальная реальность. Там все не такие, какими являются, а зачастую такие, какими хотят быть. Реальность за кадром отличается, но не все это понимают. Она намного приятнее. Соцсети отвлекают нас от реальной жизни, они как бы заменили её, но ею не являются», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Однако мир соцсетей, виртуальной реальности и игр продолжает занимать огромное значение в мире. Так, в Японии написали петицию с требованием отмены новой части Assassin's Creed. Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов объяснил всплеск недовольства по поводу игры.

«Серия Assassin's Creed уже давно переживает судьбу тех серий, которые в угоду конвейерного производства отказываются от оригинальных концепций и пытаются брать рынок количеством выпусков. Фокус смещается в ту риторику, которую на Западе считают необходимым продвижением в социуме. Следуя за повесткой, его начиняют элементами, которые для рядового игрока представляют мало интереса», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Пименов.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала снабжать специальной пометкой об угрозе содержащий опасные «игры» с детьми контент.

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#психология
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Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 12-14 июля
10 июля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 будет меняться с вечера 12 июля до раннего утра 13 июля и с вечера 13 до раннего утра 14 числа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«12-13 и 13-14 июля с девяти вечера до пяти утра будет закрыт путь из Москвы на участке Люблино — Москва-Курская. Из-за это в указанные дни с 20:30 ряд электричек будет следовать по укороченному маршруту, на некоторых маршрутах сократят количество остановок, кроме того, увеличится интервал между поездами», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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#мцд-2
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Депутат Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочего дня в жару
10 июля 2024, 15:38

Фото: iStock/CentralITAlliance

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в 30-градусную жару необходимо сокращение рабочего дня, поскольку работа в таких аномальных погодных условиях пагубно сказывается на здоровье людей.
«По этому поводу в Трудовом кодексе РФ пока что зияет дыра, которую мы и хотим залатать. Мы понимаем, что далеко не во всех офисах есть кондиционеры и не все работодатели имеют достаточно возможностей для создания оптимальных температурных условий», — пояснил в беседе с «Известиями» депутат.

А жителей Кузбасса предупредили о возвращении жары в регион в ближайшее время.

«В ближайшие дни сохранится облачная с прояснениями погода, местами дожди, грозы, ночью при грозах местами ливни, ночью и утром местами туманы. Температура в ночные часы в пределах 10-15°C, днём 20-25°C, при этом ветер северных направлений. К выходным характер погоды изменится, и столбики термометров снова повысятся», — приводит «Сiбдепо» сообщение областного Гидрометеоцентра.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что для борьбы с сонливостью в жару рекомендуется пить достаточное количество воды.

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В Одинцове стартует строительство общежития для студентов МГИМО
10 июля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Общежитие для студентов МГИМО возведут на Новоспортивной улице в подмосковном Одинцове, подрядчик уже получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Под строительство отведён участок площадью 0,32 гектара. В здании будут жилые комнаты, коворкинг, кухни, комнаты для отдыха, а также служебно-хозяйственные помещения и административный блок. Прилегающую территорию благоустроят, там проведут озеленение и установят лавочки и урны», — говорится в сообщении.
Построить общежитие и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году. Застройщиком выступает компания ГРМ».

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

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#одинцово
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#общежитие
#министерство строительного комплекса мо
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В подмосковном посёлке Правдинский завершают капремонт школы
10 июля 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы в посёлке Правдинский Пушкинского округа, входящей в состав образовательного комплекса №2, близится к завершению, вскоре в обновлённое здание начнут завозить оборудование, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся устройство кровли и фасада, идёт внутренняя отделка помещений. Кроме того, изготавливаются металлоконструкции лестниц, козырьков над входом, цоколя и выходов на крышу», — отмечается в сообщении.
Как сообщил руководящий проектом представитель компании «Триумф» Александр Солодовников, все подготовительные работы на объекте выполнены, а отделочные завершаются.

«Через две недели начнется поставка технического оборудования: стульев и парт, компьютеров и оргтехники, а также интерактивных классных досок», — добавил Солодовников.
Он подчеркнул, что обновлённое здание школы сможет прослужить ещё десятки лет.

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#пушкинский округ
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#школа
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
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На Осташковском шоссе временно изменилась схема проезда
10 июля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Схема движения на участке Осташковского шоссе в городском округе Мытищи изменена из-за строительства Мытищинской хорды «Виноградово – Болтино – Тарасовка), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«С 10 июля перекрыт участок Осташковского шоссе от Центральной улицы в деревне Погорелки до поворота к жилому комплексу «Императорские Мытищи», а также участок дублёра Осташковского шоссе в районе СНТ «Виктория», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что указанные участки будут перекрыты ориентировочно до 15 сентября. За это время в рамках реконструкции шоссе будет обустроено одностороннее движение и ливневая канализация.

В целом дорожные работы по строительству и организации движения по Мытищинской хорде должны быть завершены до конца текущего года.

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#мытищи
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#перекрытие
#минтранс мо
#строительство
#дороги
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В Подмосковье завершают проверку вентиляционных каналов и дымоходов
10 июля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Проверку вентиляционных каналов и дымоходов в Московской области завершили на 94%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Подмосковья. Под контролем его инспекторов идут проверки многоквартирных домов перед началом отопительного сезона.
Пройти проверку и получить паспорт готовности все МКД должны к 15 сентября. Для этого требуется прохождение обязательных процедур, включая осмотр дымовых каналов и вентиляции.
«Управляющие компании обязаны проверять системы вентиляции МКД не реже трёх раз в год и оперативно реагировать на все обращения жителей. С начала апреля уже обследовано более 36 тыс. систем вентиляции и дымоходов. До старта отопительного сезона в планах – проверить ещё порядка 3 тыс. элементов», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как рассказали в ведомстве, при осмотре вентиляционных каналов и дымоходов проверяют наличие загрязнений, повреждений, состояние уплотнительных элементов, фильтров, вентиляционных решёток и клапанов. Специалисты также должны убедиться, что вентиляционная система работает исправно и эффективно обеспечивает циркуляцию воздуха.

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#минчистоты
#проверки
#подмосковье
#московская область
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«Гонка за место под солнцем»: Психолог рассказала, как перестать быть достигатором
Психолог Смолярчук, как избавиться от синдрома достигатора
10 июля 2024, 14:35

Фото: IStock/AndreyPopov

Современные реалии предполагают постоянное движение по карьерной лестнице, саморазвитие и «успешный успех», о котором говорят на многих популярных курсах и тренингах. Однако видимый успех не всегда приносит человеку ощущение счастья и удовлетворения, потому что часто человеку мало и он хочет большего. По этой причине «достигаторы» в погоне за титулами жертвуют собственным здоровьем, взаимоотношениями с близкими, отдыхом и так далее.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что во все времена существовали люди-достигаторы, отличающиеся друг от друга социальной средой.

«Если посмотреть на историю человечества, то люди всегда что-то доказывали. Поколение наших дедов доказывало миру, что они выиграли войну: экономические победы, стройки народного хозяйства, многодетность. Люди поколения 60-х годов доказывали себе, что могут получить бесплатное образование, воспользоваться квотой, сделать карьеру при огромном профиците вакансий, потому что в это время была статья в уголовном кодексе за тунеядство. Сегодня люди гонятся за местом под солнцем, которое обеспечит им благополучное существование», — объяснила эксперт.

По словам психолога, в вопросе достигаторства нужно подумать, зачем оно нужно, и, исходя из ответа, сформулировать определенные задачи, которые не станут причиной для физического и морального опустошения.

«Опять же человек должен задать вопрос: я это делаю ради чего? Чтобы доказать маме или чтобы доказать себе? Это разные задачи. Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане – это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь. Надо разбираться со своими промежуточными задачами», — заключила специалист.

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Спиридонов призвал удалить песни поддерживающих ВСУ артистов из «Яндекс Музыки»
10 июля 2024, 14:23

Фото: iStock/grinvalds

Депутат Госдумы Александр Спиридонов заявил о необходимости удалить из «Яндекс Музыки» композиции исполнителей, выражающих поддержку Вооружённым силам Украины и дискредитирующих Вооружённые силы России.
Он отметил, что сейчас песни таких артистов вполне доступны на сервисе.

«Прошу принять необходимые меры и удалить из сервиса материалы подобных исполнителей», — приводит RT обращение Спиридонова на имя генерального директора «Яндекс Музыки».

До этого обозреватель Александр Бабицкий прокомментировал пост певицы Аллы Пугачёвой о детской больнице в Киеве.

«Тот случай, когда соглашусь с Аллой Борисовной: терпению Божьему есть предел. Только касается это не русских воинов, нанёсших точный удар по военному объекту, который прикрыли расположенной рядом детской больницей (и среди детей жертв нет), а самой Пугачёвой, её мужа-комика-иноагента и им подобных либеральных беглецов. Тех «пацифистов» и «гуманистов», которые страдают диковинным недугом — одноглазие в сочетании с одной извилиной», — приводит «Царьград» слова Бабицкого.

Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве.

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