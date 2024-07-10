Глава Шатуры Алексей Артюхин сложил полномочия

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин ушёл в отставку. Этот вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«На протяжении многих лет моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам. Мы сумели воплотить в жизнь немало больших и важных дел: завершается рекультивация Шатурского полигона, построены новые очистные сооружения. Идёт строительство жилья для расселения аварийных домов. Преображаются всё новые общественные пространства, каждый год модернизируются котельные, вводятся в оборот сельхозземли», – написал Артюхин в соцсетях.Он поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за то, что он поддержал его и доверил руководство Рошалем, а затем и воссоединённым Шатурским округом, а также людей, которые верили в общие решения.
Алексей Артюхин возглавил Шатуру в марте 2020 года. До перехода на эту работу он руководил Рошалем.
Читайте также:
В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников
В Шатуре провели встречу молодёжи с участником СВО
В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
Лора Луганская