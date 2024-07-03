В Шатуре провели встречу молодёжи с участником СВО

Фото: пресс-служба г.о. Шатура
Встречу с участником специальной военной операции Максимом организовали для шатурских подростков в городском Комплексном молодёжном центре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Максим, который заключил контракт больше года назад, а сейчас приехал в отпуск, рассказал, что ему приятно видеть тех, кто плетёт маскировочные сети и собирает гуманитарные грузы.«Ребят интересовало всё — от обустройства быта солдат на передовой до планов на будущее», — говорится в сообщении.
«С каждым гуманитарным конвоем нам приходят письма и рисунки от ребят. Бойцы их читают. Приятно получать весточку из родных краев», — добавил участник СВО.Он также рассказал, что бойцы устают от полевой кухни, поэтому из отпуска каждый старается привести домашние пироги и соленья.
До службы Максим работал электриком, в дальнейшем он намерен остаться в армии.
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