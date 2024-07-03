В Шатуре провели встречу молодёжи с участником СВО

Правительство РФ поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через цифровой реестр воинского учета. Об этом со ссылкой на текст проекта отзыва кабмина сообщает ТАСС. Документ внес на рассмотрение в июне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.