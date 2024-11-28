В техникуме Шатуры делают новый вид окопных печей

Комплексы по переработке отходов в Подмосковья активно работают над защитой региона от металлических отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

С начала года на переработку было отправлено около 20 тысяч тонн металлических материалов. Более 5 тысяч тонн было извлечено из общего потока отходов и направлено на утилизацию на КПО в Егорьевске.



Количество извлечённых отходов зависит от возможностей каждого КПО:





КПО «Нева» — 3 846 тонн;

КПО «Дон» — 3 272 тонны;

КПО «Юг» — 2 900 тонн;

КПО «Север» — 2 820 тонн;

КПО «Храброво» — 1 480 тонн;

КПО «Прогресс» — 419 тонн;

КПО «Алексинский карьер» — 188 тонн.

Все металлические отходы проходят несколько этапов перед вторичным использованием:





отделение лома от других отходов с помощью сильного магнита;

обработка металла в очистительных ваннах;

типирование металлического лома на разновидности (чёрный и цветной);

переплавка;

изготовление металлических листов, из которых делают рулоны, стержни, арматуру и проволоку.







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