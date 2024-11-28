В техникуме Шатуры делают новый вид окопных печей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Печки-буржуйки, адаптированные для нужд военных, разработали и изготавливают студенты Шатурского энергетического техникума, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Это печи маленького размера, поэтому подойдут для блиндажей и окопов. Они работают на любом жидком топливе, включая отработанное машинное масло, и практически не дымят, а значит не могут выдать расположение окопа врагу», — говорится в сообщении.В зону СВО передано уже свыше 30 таких печек. Кроме того, в техникуме разработали ещё одну модель: она работает на дровах.
Отмечается, что в техникуме также плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют противодронные одеяла и собирают гуманитарную помощь. Всего с начала специальной военной операции бойцам было отправлено более 2 тонн различных грузов, а также автомобиль УАЗ, который студенты сами починили, модернизировали и покрасили в защитный цвет.
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Лев Каштанов