Из Шатуры отправили груз гуманитарной помощи для военных

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Ещё одна машина с гуманитарной помощью, собранной в Шатуре для земляков, участвующих в специальной военной операции, выехала к месту назначения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Посылки доставят адресно по просьбам родственников. Кроме того, список необходимого был составлен по заявкам самих бойцов через Комитет семей воинов Отечества», — объяснила руководитель организации Виктория Ментюкова.В этот раз военнослужащим отправили генераторы, газовые баллоны, маскировочные сети, разведывательного дрона, детектор дронов, коллиматорный прицел, строительные материалы, а также тёплую одежду, лекарства и продукты питания.
Гуманитарный груз повезли водитель дорожного хозяйства Шатуры Сергей Михайлов и член окружного Совета депутатов Дмитрий Бывшев.
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