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Из Шатуры отправили груз гуманитарной помощи для военных

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Ещё одна машина с гуманитарной помощью, собранной в Шатуре для земляков, участвующих в специальной военной операции, выехала к месту назначения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Посылки доставят адресно по просьбам родственников. Кроме того, список необходимого был составлен по заявкам самих бойцов через Комитет семей воинов Отечества», — объяснила руководитель организации Виктория Ментюкова.
В этот раз военнослужащим отправили генераторы, газовые баллоны, маскировочные сети, разведывательного дрона, детектор дронов, коллиматорный прицел, строительные материалы, а также тёплую одежду, лекарства и продукты питания.



Гуманитарный груз повезли водитель дорожного хозяйства Шатуры Сергей Михайлов и член окружного Совета депутатов Дмитрий Бывшев.

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#шатура
#гуманитарная помощь
#сво
Эзотерик раскритиковал запрет на Таро при собеседовании
Эксперт по эзотерике Гулый: запрет на Таро при собеседовании далек от реальности
26 ноября 2024, 17:57

Фото: iStock/HappyNati

Запрет на расклады карты Таро во время собеседований оторван от реальности, так как тарологи в таких случаях заменяют психологов. Об этом заявил эксперт по деловой эзотерике, руководитель одного из московских клубов Таро Александр Гулый. По его словам, при этом сам факт расклада при собеседовании будет сложно доказать.
«Законопроект еще на какое-то время удержит Таро в статусе непризнанной официально методики, но никак не отразится на ее использовании работодателями. К сожалению, депутаты, отрицая Таро как явление, попадают в свою же ловушку, их запретительные меры оторваны от реальности и вот почему», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.RU».
По его мнению, тарологи настраиваются на фото и выявляют среди кандидатов людей с выгоранием, с депрессией, нестабильной психикой, зависимостями, точно так же, как и психологи.

При этом в российских регионах люди все больше интересуются гадалками и эзотериками вместо психологов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на исследование агентства Modifiers, в Кузбассе за прошедший год лишь 21% населения интересовался услугами психологов, в то время как 39% обращались к эзотерическим практикам.

Издание отмечает, что рынок эзотерических услуг в России за 2023 год превысил рынок психологии в 20 раз, и при ежегодных темпах роста в 20%, достиг 2 трлн рублей.

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#люди
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Из вузов Украины отчислили почти 23,5 тысячи студентов за пять месяцев
26 ноября 2024, 17:47

Фото: iStock/alzay

Порядка 23,5 тысячи студентов отчислены из украинских вузов за пять месяцев этого года на фоне активной мобилизации. Об этом сообщил замминистра образования Украины Михаил Винницкий в своих соцсетях.
Ранее украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media приводил статистику, из которой следует, что большое число студентов вузов – это мужчины, поступившие во избежание мобилизации.

Винницкий сообщил, что государственной службой качества образования Украины был проведён комплекс мероприятий по проблемным вопросам организации образовательного процесса для соискателей высшего образования мужского пола мобилизационного возраста.

В результате было подсчитано, что в период с апреля по август 2024 года из вузов Украины отчислили 23 448 мужчин в возрасте старше 30 лет.

Замглавы Минобразования назвал оправданным отчисление таких студентов, поскольку они шли не учиться, а ради того, чтобы избежать мобилизации.

Также он отметил, что полиция завела восемь уголовных дел в отношении сотрудников вузов, а несколько образовательных учреждений были лишены лицензии из-за массового зачисления мужчин призывного возраста за взятки.

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#минобразования
#мужчины
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Толмачёв объяснил закон о штрафах за нарушение правил содержания животных
26 ноября 2024, 17:45

Фото: iStock/Anton Novikov

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил о необходимости закона о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных.
Он пояснил, что от условий содержания питомцев зачастую зависят здоровье и жизнь самих людей.

«В последние месяцы чаще слышим о нападениях собак на людей. Немало и историй, когда человек остаётся жив, но серьёзно ранен. И далеко не всегда атакуют бродячие собаки, опасность представляют бесконтрольно гуляющие без поводка и намордника собаки. Вот к владельцам таких животных и применяются новые штрафы — отрезвить и напомнить об ответственности», — отметил в беседе с RT Толмачёв.

Ранее сообщалось, что в Голицынской участковой ветеринарной лечебнице спасли домашнего ежа.

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#штрафы
#питомцы
#закон
#животные
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На ж/д станции в Люберцах выявили четырёх нарушителей правил безопасности
26 ноября 2024, 17:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Четырёх нарушителей выявили на станции МЦД-3 Панки в подмосковных Люберцах в ходе рейда по профилактике травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Были выявлены четыре нарушителя, на них составили протоколы об административных правонарушениях, по которым они обязаны заплатить штраф в размере полутора тысяч рублей», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
В рейде приняли участие сотрудники администрации округа, представители РЖД, линейного отдела МВД РФ, административно-пассажирской инспекции, а также члены добровольной народной дружиной.

Участники рейда напомнили пассажирам о необходимости соблюдать правила безопасности и раздали тематические памятки.

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#люберцы
#безопасность
#железная дорога
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Андрей Монкур, проданный бабушкой на органы, увидел близких на шоу «Малахов»: что показал ДНК-тест и какие тайны приемной семьи вскрылись
26 ноября 2024, 17:37

Андрей Монкур (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Андрей Монкур, которого в детстве родная бабушка пыталась продать на органы, был усыновлен семьей из Шотландии и долгое время не знал о существовании своих близких родственников. Однако в студии программы «Малахов» мужчина смог впервые увидеть своих родных. Удалось ли Андрею узнать о своем биологическом отце и какие отношения у него сложились с приёмной семьей расскажет «Радио 1».

Бабушка продала внука на органы


В начале 2000-х годов в Рязани разразилась настоящая криминальная драма. Бабушка Нина Ткачева решила продать своего пятилетнего внука на органы. К счастью, местные правоохранители узнали о ее намерениях благодаря информатору и подослали подставного покупателя.

Андрей жил с бабушкой, дядей и его супругой. Взрослые работали на Центральном рынке и едва сводили концы с концами. Нина Ткачева была уверена, что за 90 тысяч долларов сможет начать новую жизнь: приобрести машину, квартиру и оставить работу на рынке. По городу пошли слухи, что на преступление Ткачеву вынудила собственная дочь Светлана, которая сначала рожала, а потом бросала детей.

Бабушка понимала, что мальчику сделают смертельную инъекцию, а затем извлекут органы для последующей продажи на черном рынке в Европе. Тем не менее, это не остановило женщину, и она начала искать покупателей. При попытке передачи денег «покупателю» Нину Ткачеву задержали. Ребенка впоследствии усыновила заботливая семья, и он вырос за границей.

Андрей Монкур впервые увиделся с родными


В сентября этого года за кулисами студии «Малахов» Светлана Ткачева впервые увидела сына. Женщина утверждает, что планировала оставить Андрея бабушке всего на пару месяцев – ее возлюбленный был бандитом, и им нужно было срочно уехать из города. По ее словам, она хотела защитить сына и не знала о намерениях своей матери Нины. Ткачева уверяет, что после происшествия пыталась найти ребенка, но ей сказали, что он погиб в аварии, когда его забирала в Шотландию приемная семья.

«Прости меня, пожалуйста, я не знала, что ты живой. У меня была совсем другая информация. Я тебя искала, правда... Мне сказали, что он попал в аварию, когда ехал сюда», — сказала Светлана Ткачева своему сыну.

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Позже о существовании брата от редакции шоу «Малахов» узнали родные сестры Андрея – Мария Садаева и Анастасия Дрынова. Андрей принял сестер радостно, в отличие от матери. Заметив девочек, Светлана заявила, что видит их впервые. Она продолжала утверждать, что у нее единственный сын Андрей, но слова родственников и бывшего мужа, а также свидетельства о рождении подтверждали обратное. Однако вскоре выяснилось, что у Андрея есть и другие родные.

Сестра Андрея Татьяна Черенкова (Фото: кадр из программы «Малахов»)


Андрей Монкур встретился с сестрой на шоу «Малахов»


Сестра Андрея Татьяна Черенкова рассказала, что разыскивала его на протяжении 20 лет и, увидев его в программе, сразу же решила встретиться. Судьба Татьяны оказалась менее удачной — с раннего детства она жила с бабушкой и дедушкой, которые почти не обращали на нее внимания. Девочка часто ночевала в холодных подъездах зимой и страдала от голода. После смерти дедушки, когда ей исполнилось 14, Татьяна была помещена в квартиру за сто километров от Рязани, где осталась одна.

«Бывали моменты, когда я ходила по соседям и просила хлеб, сахар, молоко — грубо говоря, попрошайничала. А потом приезжал папа и бил меня», — делится воспоминаниями девушка. Оказалось, что всего в семье было семеро детей.


Кем оказался предполагаемый отец Андрея


Редакция шоу выяснила, что предполагаемым отцом Андрея может быть некий Виктор Пчелкин. Мужчина сообщил, что был связан с криминалом и имеет несколько судимостей. По его словам, со Светланой Ткачевой его связывали романтические отношения, которые на время были прерваны, а потом возобновились вновь.

«Развелись, потому что я находился в колонии, она гуляла, появлялись дети от любовников. Когда я вернулся, она забеременела, сказала, что от меня. <…> Потом я был осужден на четыре года. Когда освободился, поехал искать Андрея. Тогда узнал, что его пытались продать. Если бы ребенок был записан на меня, он бы рос у моих родителей. Но тогда Светлана заявила, что он не мой сын на самом деле и не вписала меня в свидетельство», — рассказал Пчелкин.

Однако Татьяна Черенкова в искренность слов отца не поверила и поделилась жуткими воспоминаниями из детства.

«Он бил меня, когда мне было 9 лет. Бабушка с дедушкой знали, никто никуда не жаловался. Он пристегивал меня к батарее, отбирал деньги, которая давала бабушка», — рассказала дочь Пчелкина.


Результаты теста ДНК


Специалист центра ДНК Снежана Королева в эфире программы «Малахов» огласила результаты ДНК-экспертизы. Между Пчелкиным и Черенковой вероятность родственных связей составила 99,9 %. Тогда как биоматериал Пчелкина и Андрея Монкура не совпал совсем. Оказалось, что биологическим отцом Андрея является совсем другой мужчина.


Отношения Андрея Монкур с приемными родителями


Приемный отец Андрея Шон Монкур (Фото: кадр из программы «Малахов»)

После оглашения результатов экспертизы Андрей обрадовался тому, что Пчелкин не является его отцом.

«Я вздохнул с облегчением, что он не мой отец», — заявил Андрей.

Он также выразил большую благодарность своим приемным родителям.

«У меня было лучшее детство, чем было бы в России. В каждой семье есть что-то хорошее или плохое. Может я бы и хотел, чтобы что-то изменилось. Но мы не выбираем родителей. Да, я рад, что я там, где я сейчас», — подытожил Монкур.

Приемный отец Андрея приехал на шоу


Оказалось, что с приемными родителями Андрей не поддерживает отношения на протяжении нескольких лет.

«Приемный отец развелся с матерью. Происходит много всего. В какой-то момент я сказал, что поеду в Россию. Им не понравилось это. Я так решил и это мое дело», — объяснил Монкур причины разногласий в семье.
Приемный отец Андрея Шон Монкур сообщил, что у сына была семья в Германии и сейчас там находится его ребенок.

«Я не думаю, что он может работать дальше и поддерживать свою семью из Москвы. У него есть ребенок в Германии и за этого ребёнка нужно платить. Он не сможет», — отметил Шон.

Он также уверен, что Андрей вырос избалованным, так как ему во всем потакали.

«Мы его разбаловали, все делалось так, как хотел он», — заявил Шон.
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Как Андрей Монкур намерен жить дальше


Ведущий шоу Андрей Малахов задал приемному отцу Монкура вопрос о том, намерен ли он завещать приемному сыну свое имущество.

«У меня есть сын от первого брака, трое сыновей от второго брака и один усыновленный сын. И я всех их люблю. И он просто не особенный, он такой же, как и все остальные, у меня пять сыновей», — ответил Шон, намекая на то, что поделит наследство поровну между детьми.

Андрей, в свою очередь, заявил, что намерен остаться в Москве.

«Моя дальнейшая жизнь – это тяжелый труд, с его помощью я смогу что-то достичь и остаться здесь в Москве. Я приглашаю свою жену и люблю своего сына. Я все в нем люблю, но он переехал в другой город с матерью. Есть телефоны, поезда. Мы встретимся, но я хочу жить своей жизнью. Материально я помогаю», — заявил Андрей.

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Танцевальный коллектив из Каширы выиграл Гран-при на конкурсе «Танцевальный триумф»
26 ноября 2024, 17:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

23 ноября в Москве состоялся Международный фестиваль-конкурс «Танцевальный триумф», организованный движением «Созвездие детских талантов» при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Муниципалитет на конкурсе представляла танцевальная студия Дома культуры «Ожерелье».

В номинации «Уличный танец» Гран-при завоевала команда «ART OF BLACK». Кроме того, преподаватель этого коллектива Мария Ештокина получила звание «Лучший педагог».

Танцевальная студия «ART OF BLACK» была основана в 2021 году и специализируется в различных танцевальных стилях.

Летом 2023 года танцовщицы из «ART OF BLACK» поучаствовали в фестивале «Город танцует в парках». Молодая команда успешно прошла отбор и получила личную поддержку от известного российского хореографа Егора Дружинина.

После победы танцевальная студия «ART OF BLACK» выступила на гала-концерте «Город танцует в парках», который проходил в Балашихе.

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#кашира
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#город танцует в парках
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Учащиеся колледжа «Энергия» посетили Всероссийский слёт студенческих отрядов
26 ноября 2024, 17:23

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты колледжа «Энергия» и их педагог-организатор Николь Колядина приняли участие во Всероссийском слёте студенческих отрядов 20:65, сообщает Министерство образования Московской области.
Форум собрал тысячи участников из разных регионов страны. Студенты «Энергии» были задействованы в волонтерском корпусе РСО. Они оказывали помощь на конкурсах профессионального мастерства, сопровождали участников, делились опытом и традициями своего региона и приобретали новые знания.

Программа мероприятия включала торжественное открытие в Кремлевском дворце, спортивные соревнования в футбольном манеже ЦСКА, творческий фестиваль, деловая программа и премьера фильма «Путь к переменам».

Церемония закрытия состоялась на ВТБ Арене, где наградили региональные отделения, провели праздничный концерт и поздравили всех с Днем матери.

«Я посетила несколько крупных площадок слёта и прочувствовала эту теплую и солнечную атмосферу в достаточно холодные дни. Чувствовалось, что все участники по-настоящему наслаждаются моментом и радуются», — сказала комиссар Трудового отряда подростков «Многогранник» Елизавета Варыпаева.

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#колледж
#программа
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Экономисты назвали размер комфортной для россиян пенсии
Экономист Подольская: для комфортной старости нужна пенсия до 50 тысяч рублей
26 ноября 2024, 17:22

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россиянам для комфортного проживания в старости нужна пенсия от 35,8 до 50 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, такие данные следуют из результатов опросов населения.
«При этом министерство труда и социальной защиты РФ установило прожиточный уровень пенсионера в 2024 году в 13 290 рублей, что при всех опросах отмечают как недостаточный. Вкладывать средства для обеспечения комфортного проживания в старости необходимо в инвестиционные инструменты, которые дают доход выше, чем уровень инфляции. Самый простой инструмент – вложение в недвижимость», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем с 1 июля 2025 года в России вводятся новые пенсионные удостоверения с QR-кодом. Как выяснила Общественная Служба Новостей, с его помощью можно будет пользоваться бесплатным или льготным проездом в транспорте, скидками в магазинах и аптеках, а также прочими льготами.

При этом получение нового удостоверение не будет обязательным, пенсионеры могут продолжить пользоваться старым. Документ с QR-кодом позволит лишь ускорить все процессы, в которых нужно предоставлять пенсионное удостоверение, а также даст возможность защититься от поддельных документов.

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#недвижимость
#рф
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На мемориале воинам ВОВ в Кашире отреставрируют мозаичное панно
26 ноября 2024, 17:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Мозаичное панно, являющееся частью мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в посёлке Зендиково городского округа Кашира, отреставрируют, завершить работы должны до Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Данный мемориальный комплекс был установлен в 1973 году. В его создании приняли участие многие организации Каширского района. Благоустройство памятников ВОВ — это дань уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны, которые защищали нашу Родину», — сказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.
Для проведения реставрации специалисты демонтируют панно, счистят старую штукатурку и уберут проржавевшие металлические элементы. Затем мозаику снова соберут и покрасят облицовку.

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