В Шатуре вручили знаки отличия тренеру по гребле на байдарках и каноэ и его ученику

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Тренера по гребле на байдарках и каноэ из Шатуры Таканаева Самата Мубаракшевича и его ученика Белова Степана Александровича наградили знаками отличия «Спортивная доблесть», сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на спортивную школу Шатуры.
Награду вручили их участие в летней Спартакиаде учащихся России. Знак отличия «Спортивная доблесть» служит наградой для граждан за их успехи и достижения в области физической культуры, спорта и спортивного воспитания в Свердловской области, включая массовый спорт, школьный и студенческий спорт, а также спорт высоких достижений и подготовку спортивного резерва.
Следует отметить, что заключительный этап летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ состоялся в Барнауле. Соревнования проходили с 6 по 10 августа. В них приняли участие более 300 гребцов из 30 регионов России.
Финал Летней спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ в рамках XII Летней спартакиады учащихся России проходил в Барнауле. Соревнования длились с 6 по 10 августа. В них приняли участие более 300 гребцов из 30 регионов России.
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Следует отметить, что заключительный этап летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ состоялся в Барнауле. Соревнования проходили с 6 по 10 августа. В них приняли участие более 300 гребцов из 30 регионов России.
Финал Летней спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ в рамках XII Летней спартакиады учащихся России проходил в Барнауле. Соревнования длились с 6 по 10 августа. В них приняли участие более 300 гребцов из 30 регионов России.
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Дайана Хусинова