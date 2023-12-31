Глава Солнечногорска Михальков о Белгороде: «Большое горе для всей страны»

В результате удара ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, 108 пострадали.
Глава Солнечногорска Константин Михальков расценил случившееся как подлый акт агрессии киевского режима против мирного населения Белгорода.
Самолет доставил на лечение в Москву 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей. На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.
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«Большое горе для всей нашей страны... Скорейшего выздоровления пострадавшим и искренние соболезнования семьям погибших»,- сказал Константин Михальков.
«Если кто-то еще задаётся вопросом «А зачем надо было начинать СВО?» — советую пересмотреть сводки сегодняшних новостей из Белгорода. Вечная память невинно убиенным»,- заявил Константин Михальков.Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Пострадали 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частных дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
Самолет доставил на лечение в Москву 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей. На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.
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Мария Фирсова