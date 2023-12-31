Ульянов соболезнует семьям погибших в Белгороде и призывает не паниковать

Пётр Ульянов, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, призывает взрослых не поддаваться панике и подарить детям праздник на зло врагу.
«Несмотря на приближающийся Новый год, сегодня все мысли о Белгороде. Враг подло - в очередной раз - бьет по мирным, по центру города. В интернете активно обсуждают отмену новогодних праздников, чтобы навредить нашим детям, забрать новогоднюю сказку. Чтобы они жили в страхе... Но ведь мы взрослые, мы можем и должны отразить эти провокации, не поддаваясь панике! Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности. Это будет одним из ответов на бесчеловечную атаку врага»,- заявил Пётр Ульянов.Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Сообщается, что спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. «РГ» пишет, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей.
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