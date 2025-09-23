Глава Совета судей РФ Момотов заявил, что обвинения в его адрес — клевета
Председатель Совета судей России Виктор Момотов прокомментировал обвинения, выдвинутые в его адрес, заявив, что стал жертвой клеветы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Так он отреагировал на иск, поданный Генеральной прокуратурой, в котором утверждается, что в его собственности якобы находится около сотни объектов недвижимости на общую сумму 9 млрд рублей, расположенных в разных регионах страны.
По закону Момотов, как судья, не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Однако в иске говорится, что он якобы вел бизнес совместно с Андреем Марченко, владельцем сети гостиниц Marton.
Сам Момотов отрицает достоверность этих данных, утверждая, что впервые узнал об обвинениях из средств массовой информации. В связи с этим он уже направил обращение в судейскую комиссию с просьбой провести проверку на предмет возможного нарушения им антикоррупционного законодательства.
