Глава Совета судей РФ Момотов заявил, что обвинения в его адрес — клевета

23 сентября 2025, 22:48

Виктор Момотов отверг обвинения в коррупции, назвав их ложными

Виктор Момотов (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Председатель Совета судей России Виктор Момотов прокомментировал обвинения, выдвинутые в его адрес, заявив, что стал жертвой клеветы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».