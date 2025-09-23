Жительнице Липецка вернут 2,2 млн рублей, которые она отдала мошенникам

23 сентября 2025, 22:27

Суд обязал вернуть липчанке деньги, переведённые мошенникам

Фото: Istock / ilyasov

66-летняя жительница Липецка перевела мошенникам более 2,2 млн рублей, однако теперь сможет вернуть потерянные средства. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру Воловского района Липецкой области.