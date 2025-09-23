Жительнице Липецка вернут 2,2 млн рублей, которые она отдала мошенникам
66-летняя жительница Липецка перевела мошенникам более 2,2 млн рублей, однако теперь сможет вернуть потерянные средства. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру Воловского района Липецкой области.
Неизвестные позвонили женщине и, представившись главой районной администрации, заявили, что её сбережения находятся в опасности. Под предлогом защиты средств они убедили её перевести деньги на «безопасный» счёт.
Поверив в легенду, липчанка отправила злоумышленникам свыше двух миллионов рублей. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В ходе расследования установили, что деньги были переведены жителю Марий Эл. Прокуратура направила в суд иск о возврате суммы как неосновательного обогащения.
Суд удовлетворил требования, и теперь женщине обязаны вернуть похищенные средства.
