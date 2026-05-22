Глава Союза отцов Майоров поддержал строительство магистрали в Новосибирске
Глава Союза отцов Новосибирска Сергей Майоров поддержал строительство магистрали «Южный транзит», отметив, что это инфраструктурный, а не коммерческий проект.
По данным Om1 Новосибирск, в городе утвердили проект планировки территории для строительства дороги. Власти планируют изъять или зарезервировать 847 земельных участков, на некоторых из них находятся не только дачи, но и жилые дома.
«Строительство этой дороги — не просто точечный проект, а объективная необходимость для развития города и области. Она действительно нужна, важна и жизненно необходима. Строительство магистрали реализуется не в интересах строительного бизнеса — речь идет про инфраструктурный, а не коммерческий проект», — отметил Майоров.
При этом он выступил за строжайшее соблюдение прав собственников земельных участков, подлежащих изъятию. По его словам, это возможно только в случае достойной и рыночной компенсации, а также предоставления возможности получения равноценных участков.