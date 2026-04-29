В Минтрансе Подмосковья рассказали о ходе реконструкции дороги в Сабурове

29 апреля 2026, 17:45

Участок автодороги протяжённостью 400 метров реконструирую в деревне Сабурово городского округа Красногорск. В настоящее время готовность объекта составляет 36%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Согласно проекту, участок расширят до двух полос, а вдоль проезжей части с обеих сторон обустроят пешеходные зоны.





«Сейчас строители завершили устройство свайного основания и ростверков под арочное сооружение для водопропускной трубы через реку Баньку. Длина будущей конструкции — 27 метров. С обеих сторон сформируют насыпи и устроят дорогу. Основные работы сосредоточены на устройстве земляного полотна и формировании дорожной насыпи», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.