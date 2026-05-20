На 13 автодорогах Подмосковья отремонтировали знаки
Ремонт и восстановление повреждённых и отсутствующих знаков провели на 13 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожные знаки привели в порядок как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте знаки починили на Железнодорожной улице в Электроуглях, на улице Текстилей в Ногинске, на улице Гагарина в Жуковском, на Текстильной улице в Лобне, на улице Заречная в Ивантеевке, на улице Солнцева в Рузе, на улице Клемента Готвальда в Подольске и на Объездной улице в Талдоме», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели на улице Р.И. Ракова в деревне Михайловка под Серпуховом, на Центральной улице в деревне Юдино округа Мытищи, на улице Советская в деревне Молзино Богородского округа и на 59-м и 87-м км Каширского шоссе.