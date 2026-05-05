В Новосибирске провели ямочный ремонт дорог
В Новосибирске с 30 апреля по 3 мая обновили после зимы порядка девяти тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом рассказали в городской администрации.
По данным Om1 Новосибирск, с приходом весны ямочный ремонт провели во всех районах города. Эта мера является вынужденной после схода снега и до начала основных ремонтных работ.
«В МКУ "Дзержинка" сформированы две мобильные бригады из дорожных рабочих, машиниста спецтехники и машиниста погрузчика с фрезой. В ночную смену и при минусовой температуре задействуем рециклер. При потеплении выведем на дороги дополнительные бригады для работы установками "Бецема" и швозаливщиком», — рассказал заместитель директора МКУ «Дзержинка» Сергей Никулин.
По его словам, поддерживающий ремонт уже провели на магистральных и городских дорогах, а также на проезжей части мостов и путепроводов. В мэрии добавили, что для укладки асфальта используется эффективный метод, из-за чего покрытия хватает на долгий срок. Отмечается, что работы будут продолжаться по мере необходимости.