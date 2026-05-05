В Новосибирске провели ямочный ремонт дорог

Фото: iStock/Nikolay Malshakov

В Новосибирске с 30 апреля по 3 мая обновили после зимы порядка девяти тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом рассказали в городской администрации.





По данным Om1 Новосибирск, с приходом весны ямочный ремонт провели во всех районах города. Эта мера является вынужденной после схода снега и до начала основных ремонтных работ.





«В МКУ "Дзержинка" сформированы две мобильные бригады из дорожных рабочих, машиниста спецтехники и машиниста погрузчика с фрезой. В ночную смену и при минусовой температуре задействуем рециклер. При потеплении выведем на дороги дополнительные бригады для работы установками "Бецема" и швозаливщиком», — рассказал заместитель директора МКУ «Дзержинка» Сергей Никулин.