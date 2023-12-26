Глава Союза пенсионеров РФ Рязанский: С 1 января пенсии проиндексируют на 7,5%

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Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сообщил, что пенсии будут проиндексированы уже с 1 января 2024 года.
«Индексацию пенсии проводят ежегодно, чтобы восстановить покупательскую способность пенсионных начислений. С 1 января 2024 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Рязанский.
Индексация выплат коснётся и работающих пенсионеров, производящих взносы в пенсионную систему.
Ранее редакция «Радио 1» сообщала, какие пенсии и другие социальные выплаты за январь 2024 года россияне смогут получить досрочно.
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Мелисса Тимофеева