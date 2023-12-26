Пенсии и пособия за январь придут досрочно: когда россияне получат выплаты, их размер

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Россияне смогут получить пенсии и другие социальные выплаты за январь 2024 года досрочно. О том, когда ждать начислений и каков будет их размер, расскажет редакция «Радио 1».
Соцфонд назвал сроки выплат пенсий и пособий
В Социальном фонде России сообщили, что выплаты за январь 2024 года будут начислены не позднее 28 декабря.
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Кроме того, до 28 декабря будут начислены: ЕДВ (ежемесячная денежная выплата), ДМО (дополнительное материальное обеспечение), ДСО (добровольное социальное обеспечение), ДЕМО (дополнительное ежемесячное материальное обеспечение), а также выплаты на уход за январь 2024 года.
При этом отмечается, что те выплаты, которые доставляются почтовыми отделениями связи, будут производиться в январе 2024 года согласно графику работы отделений.
Доставка пенсий через почту начнется с третьего января 2024 года. Однако график работы почтовых отделений может меняться в зависимости от региона, поэтому его заранее следует уточнить.
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Пожилые граждане получат две пенсии в декабре уходящего года из-за грядущих январских праздников. Первая выплата пенсий была произведена в начале декабря, второе зачисление произойдет не позднее 28 числа.
Размер второй пенсии будет увеличен за счёт индексации, поэтому выплата будет больше той, которую начислят в декабре.
Индексация пенсий с 1 января 2024 года
С первого января будущего года размер пенсионных начислений будет проиндексирован на 7,5 процента. Прежде планы по индексации пенсий прокомментировал президент России Владимир Путин.
Он рассказал, что пенсии действительно будут проиндексированы и выразил надежду на то, что их размер покроет инфляцию.
На 7,5% также вырастут страховые пенсии по старости и инвалидности.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в результате индексации, средний размер пенсии увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.
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Кроме того, с 1 января 2024 года будут увеличены все социальные выплаты. На 7,5 процентов проиндексируют материнский капитал, пособия для семей с детьми, различного рода выплаты по поддержке малоимущих семей. Также граждане станут получать больше больничных и декретных выплат.
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Анастасия Крестьянова