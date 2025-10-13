Глава СПЧ Фадеев: автомобильные номера без флага РФ призывают к сепаратизму

13 октября 2025, 15:54

Фото: iStock/Apriori1

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил обеспокоенность участившейся практикой использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора. По его мнению, такие водители демонстрируют пренебрежение к российскому государству и могут призывать к сепаратизму.





В письме главе МВД Владимиру Колокольцеву Фадеев отметил, что вопрос не в эстетике — отсутствие национального флага на госзнаках может свидетельствовать о нежелании признавать светскую власть и государственные символы.





«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает своё пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному», — цитирует главу совета Telegram-канал СПЧ.