Глава СПЧ Фадеев: автомобильные номера без флага РФ призывают к сепаратизму

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил обеспокоенность участившейся практикой использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора. По его мнению, такие водители демонстрируют пренебрежение к российскому государству и могут призывать к сепаратизму.



В письме главе МВД Владимиру Колокольцеву Фадеев отметил, что вопрос не в эстетике — отсутствие национального флага на госзнаках может свидетельствовать о нежелании признавать светскую власть и государственные символы.

«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает своё пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному», — цитирует главу совета Telegram-канал СПЧ.

В связи с этим Фадеев предложил рассмотреть возможность введения нового ГОСТа для автомобильных номерных знаков. При этом он уточнил, что речь не идёт о номерах квадратной формы, которые используют владельцы японских и американских автомобилей, — этот вопрос не вызывает у него нареканий.
