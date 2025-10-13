В Кузбассе сеть видеонаблюдения превратят в систему распознавания лиц

13 октября 2025, 13:16

Фото: iStock/MrLonelyWalker

В Кузбассе планируют превратить всю сеть городского видеонаблюдения в единую систему для распознавания лиц. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.





После нововведения обычные уличные камеры смогут идентифицировать людей даже в толпе.





«Для повышения безопасности используем камеры с системой распознавания лиц. Поручил рассмотреть возможность адаптировать все городские камеры Кузбасса под эти задачи», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

«При отработке камер видеонаблюдения и проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Злоумышленник был задержан в городе Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.