В Кузбассе сеть видеонаблюдения превратят в систему распознавания лиц
В Кузбассе планируют превратить всю сеть городского видеонаблюдения в единую систему для распознавания лиц. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.
После нововведения обычные уличные камеры смогут идентифицировать людей даже в толпе.
«Для повышения безопасности используем камеры с системой распознавания лиц. Поручил рассмотреть возможность адаптировать все городские камеры Кузбасса под эти задачи», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Он добавил, что благодаря высоким технологиям уже удалось снизить уровень преступности в Кемеровской области более чем на 11,5% по сравнению с прошлым годом.
По словам главы региона, с помощью новой системы можно будет быстро вычислить подозреваемых. Под эту работу предстоит адаптировать тысячи городских камер по всему Кузбассу.
Тем временем оперативники Зеленограда с помощью камер видеонаблюдения вычислили и задержали подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по Зеленоградскому административному округу столицы.
По данным ведомства, мужчина на улице сорвал с шеи женщины две золотые цепочки, после чего она обратилась в полицию.
«При отработке камер видеонаблюдения и проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Злоумышленник был задержан в городе Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.
Грабителем оказался 28-летний житель Оренбургской области. На момент задержания он уже успел продать награбленное.