Глава СПЧ Фадеев призвал высылать из России мигрантов, чьи дети не ходят в школы
Мигрантов, чьи дети не посещают школы, необходимо высылать из России. С такой инициативой выступил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.
Политик подчеркнул, что иностранные граждане, которые не намерены соблюдать законы страны пребывания, должны уезжать обратно, чтобы права их детей на образование обеспечивало государство исхода. Российские власти, продолжил Фадеев, не могут позволить себе безответственное отношение к будущему детей, даже если они не являются гражданами России и прибыли с трудовыми мигрантами.
По Конституции и Семейному кодексу РФ, родители и опекуны обязаны дать детям основное общее образование. Данное требование распространяется и на семьи мигрантов.
Глава СПЧ добавил, что скопления неприкаянных детей и подростков на улицах могут стать серьёзным криминогенным фактором.
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