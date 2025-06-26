Глава СПЧ Фадеев призвал высылать из России мигрантов, чьи дети не ходят в школы

26 июня 2025, 09:51

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Мигрантов, чьи дети не посещают школы, необходимо высылать из России. С такой инициативой выступил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.