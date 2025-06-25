Мигрант отправил в нокаут пришедшего в алкомаркет россиянина — видео
Продавец-мигрант отправил в нокаут жителя Санкт-Петербурга, который пришел в алкомаркет. Действия иностранца попали на видео, кадрами поделился портал 78.ru в Телеграм-канале.
На опубликованной видеозаписи россиянин ссорится с работником торговой точки. Потом сотрудник ударил в нос покупателя, а последний упал на асфальт.
Спустя некоторое время агрессора получилось задержать, им оказался 27-летний гражданин среднеазиатской республики. Клиент магазина же попал в больницу, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и субарахноидальное кровоизлияние.
Медики назвали состояние пациента тяжелым. Правоохранители начали выяснять иные обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в отеле Holiday Inn, расположенном на улице Сущёвский Вал в Москве, работник крупного банка ударил ножом сотрудника нефтяной компании «Татнефть» после конференции.
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