Володин: мигрантов будут лишать гражданства за тяжкие преступления
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий лишение приобретенного российского гражданства для мигрантов, совершивших ряд тяжких преступлений. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно законопроекту, лишение гражданства грозит за изнасилования и призывы к терроризму. Кроме того, в список оснований вошли пропаганда нацистской атрибутики и сотрудничество с иностранными организациями, направленное против безопасности России.
Также гражданства лишат за содействие противнику, публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.
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