Глава СПЧ Фадеев призвал выслать из РФ мигрантов, чьи дети не посещают школу

25 июня 2025, 21:16

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Мигрантов, чьи дети не посещают школы, необходимо выгнать из РФ. Выслать эту категорию приезжих призвал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев. Об этом сообщалось в Телеграм-канале органа.





Он привел информацию МВД, согласно которой в РФ пребывает 785 593 иностранцев, не достигших совершеннолетия. Вместе стем в образовательные учреждения ходят лишь 192 254 из них, что составляет около 24,5 процента от общего числа. Фадеев уточнил, что даже исключив дошкольников, останется 300 тысяч детей, которые не посещают школы.



Глава СПЧ обратил внимание, что, согласно российской Конституции и Семейному кодексу родители и опекуны обязаны обеспечить получение наследниками основного общего образования.





«Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. В случае невыполнения такие родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в них», — добавил Фадеев.

«Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором», — заключил глава СПЧ.