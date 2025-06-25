Стало известно, где россияне планируют отдыхать летом и осенью
Сочи лидирует среди забронированных внутренних перелетов на осень
Город Сочи стал лидером среди других курортов, куда россияне планируют отправиться осенью. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс».
«Курорт традиционно лидирует среди семейных направлений — 12% билетов оформлены на пассажиров с детьми, а средняя длительность поездки составит 10 дней. Также популярны Москва (10% бронирований), Санкт-Петербург (9%), Калининград (8%) и Минеральные Воды (8%)», — говорится в статье.
Отмечается, что средняя продолжительность поездок внутри страны составляет чуть больше недели.
При этом самым популярным зарубежным направлением у россиян остается Турция. Далее идут Узбекистан, Япония, Таиланд и Китай. Замграницу россияне едут в среднем на две недели.
Тем временем RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip пишет, что россияне в этом году предпочитают отдыхать в пределах страны. Тем не менее отмечается рост спроса на отели в Белеке.
«Интерес к жилью в Нячанге вырос более чем в два раза, а в Севастополе — ровно в два раза. В топ-10 городов, где путешественники этим летом чаще выбирают отели, также вошли Барселона (+89%), Ницца (+82%), Смоленск (+81%), Валенсия (+78%), Лоо (+73%), Алма-Ата (+72%) и Владимир (+65%)», — приводит издание результаты проведенного исследования.
При этом зафиксировано падение спроса на жилье в Афинах, Витязево, Неаполе и Анапе.