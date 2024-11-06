Глава СПЧ Фадеев прокомментировал традицию «укутывать» женщин

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Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал традиции женских костюмов у различных народов России.
Он отметил, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне.
Повод для комментария — выставка «Традиционные женские образы в России», которая открылась в среду 6 ноября в Совфеде. Фадеев говорит, что среди огромного количества женских костюмов нет ни одного тёмного и закрытого, какой сегодня пытаются навязать женщинам, которые исповедуют ислам.
Фадеев считает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.
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Повод для комментария — выставка «Традиционные женские образы в России», которая открылась в среду 6 ноября в Совфеде. Фадеев говорит, что среди огромного количества женских костюмов нет ни одного тёмного и закрытого, какой сегодня пытаются навязать женщинам, которые исповедуют ислам.
«Говорят, эта новая традиция — закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь, традиции многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями», — отмечает глава СПЧ.
Фадеев считает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.
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Ольга Енгалычева