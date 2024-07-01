В Дагестане запретят ношение никаба: причины, что известно

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23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте.
После произошедших терактов против ношения никаба высказался глава Республики Сергей Меликов. Он отметил, что никаб не свойственен народам Кавказа и представляет собой угрозу безопасности. Позже стало известно, что Муфтият Республики Дагестан готовит фетву о запрете на ношение никаба. Подробнее расскажет редакция «Радио 1».
Что такое никаб
Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.
Причины для запрета ношения никаба в России
Запретить ношение никаба в Российской Федерации хотят, потому что он не обязателен в исламе, а для народов России его ношение является пришлой традицией. Еще одной причиной для запрета головного убора является повышение риска терроризма.
Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб
Муфтий республики Ахмед Абдулаев заявил, что в Дагестане на днях планируется принять фетву о запрете ношения никаба.
«Полгода еще, пусть десять лет поливают меня грязью. Истина будет одна. Другой истины не бывает», — отметил он.
По его словам, если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, он может держать ее дома. Кроме этого, отменять фетву о запрете никаба не планируется.
Бастрыкин поддержал запрет на ношение никабов
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в странах Центральной Азии носить религиозную одежду с закрытым лицом запрещено и те, кто не может носить ее там, переезжают в Российскую Федерацию и носят ее здесь. По его словам, это все необходимо срочно запретить.
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Дарья Осипова