Строящаяся поликлиника в ЖК «Пригород Лесное» заработает в начале будущего года

А. Воробьёв (второй слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строящаяся поликлиника в деревне Мисайлово Ленинского городского округа примет первых пациентов в начале 2025 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, встретился со строителями и медиками.
Сейчас застройщик завершает на объекте в ЖК «Пригород Лесное» чистовую отделку, монтаж навигации и установку оборудования.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Построить новую поликлинику просили жители. Рядом расположен только офис врача общей практики на 50 посещений, а в соседнем селе Молоково – небольшая амбулатория, до которой можно добраться за 10-20 минут на общественном транспорте. Ближайшая большая поликлиника – в Видном. Дорога до неё на автобусе занимает около 40 минут.
В новом четырёхэтажном здании будут работать детское и взрослое отделения на 500 посещений в смену каждое. Откроются кабинеты кардиолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, ревматолога, онколога, инфекциониста, эндокринолога, хирурга и других специалистов. Предусмотрены блоки функциональной, лучевой диагностики, физиотерапии и дневной стационар на шесть коек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В детском блоке будут принимать педиатры и узкие специалисты. Кроме того, для маленьких пациентов планируют открыть массажный и кабинет лечебной физкультуры.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас идёт подбор кадров в поликлинику. Специалистов привлекают в том числе за счет мер социальной поддержки. Так, в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека». Стоимость квартиры оплачивает Московская область, а специалист гасит только проценты по кредиту. С 2016 года ею воспользовались более 1,8 тыс. медицинских работников.
Также реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга». Предусмотрены доплаты молодым специалистам и отдельным категориям врачей. Им помогают с оплатой арендованного жилья. Супруги-врачи пользуются приоритетом в устройстве детей в школы и сады.
Строительство ЖК «Пригород Лесное» идёт с 2015 года. На его территории уже возвели пять детсадов, две школы, работает отделение МФЦ, Футбольная академия.
Строятся ещё две школы. Одну из них планируют открыть 1 сентября следующего года.
Читайте также:
Первые три участка Южно-Лыткаринской автодороги откроют зимой
До конца года на маршруты Мострансавто выйдут ещё свыше 100 больших автобусов
Воробьёв анонсировал открытие движения по эстакаде и развязке на Каширском шоссе в конце года
«Пригород Лесное», где насчитывается более 30 тыс. жителей, – самый крупный жилой комплекс в Ленинском городском округе. Уже заселено 53 дома из 60, и микрорайон будет расти. Важно позаботиться о том, чтобы каждой семье здесь было комфортно. Строительство поликлиники начали в апреле прошлого года, сейчас готовность здания – 95%. Строители обещают сдать объект в конце ноября. Задача – чтобы первые пациенты были здесь уже в начале следующего года», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Построить новую поликлинику просили жители. Рядом расположен только офис врача общей практики на 50 посещений, а в соседнем селе Молоково – небольшая амбулатория, до которой можно добраться за 10-20 минут на общественном транспорте. Ближайшая большая поликлиника – в Видном. Дорога до неё на автобусе занимает около 40 минут.
В новом четырёхэтажном здании будут работать детское и взрослое отделения на 500 посещений в смену каждое. Откроются кабинеты кардиолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, ревматолога, онколога, инфекциониста, эндокринолога, хирурга и других специалистов. Предусмотрены блоки функциональной, лучевой диагностики, физиотерапии и дневной стационар на шесть коек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В детском блоке будут принимать педиатры и узкие специалисты. Кроме того, для маленьких пациентов планируют открыть массажный и кабинет лечебной физкультуры.
«Не все местные жители могут ездить в другие подразделения Видновской больницы. В сельской местности много пожилых пациентов, и они нуждаются в дополнительных специалистах, диагностических обследованиях. Новая поликлиника решит именно эти вопросы. Также потоки взрослых и детей у нас будут разделены», – отметила врач-терапевт, гериатр Татьяна Бурцева, которая станет заведующей поликлиникой.В новом здании будет организована доступная среда. А рядом расположится большая парковка на 87 машиномест.
«Поликлинику жители ждут с нетерпением. Это ключевой проект в ЖК «Пригород Лесное» с точки зрения медицины. Разрешение на ввод планируем получить в конце ноября – более чем на полгода раньше срока. Сейчас ведётся установка и пусконаладка тяжёлой техники. Предусмотрена и вторая поликлиника, которая будет в другой части застройки. Но самое важное, что следующим проектом медицинского направления будет больница на 800 койко-мест с отделением скорой помощи», – поделился планами руководитель проекта «Пригород Лесное» Андрей Матков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас идёт подбор кадров в поликлинику. Специалистов привлекают в том числе за счет мер социальной поддержки. Так, в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека». Стоимость квартиры оплачивает Московская область, а специалист гасит только проценты по кредиту. С 2016 года ею воспользовались более 1,8 тыс. медицинских работников.
Также реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга». Предусмотрены доплаты молодым специалистам и отдельным категориям врачей. Им помогают с оплатой арендованного жилья. Супруги-врачи пользуются приоритетом в устройстве детей в школы и сады.
«У нас широкая программа господдержки молодых врачей и врачей, которые работают в сельской местности. Нашли с застройщиком интересный выход. При продаже квартир фиксировали, кто является медицинским сотрудником, кто сотрудником образования. Исходя из этого получили определённое количество специалистов, которые с удовольствием будут работать рядом с домом», – рассказал главврач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.
Строительство ЖК «Пригород Лесное» идёт с 2015 года. На его территории уже возвели пять детсадов, две школы, работает отделение МФЦ, Футбольная академия.
Строятся ещё две школы. Одну из них планируют открыть 1 сентября следующего года.
Читайте также:
Первые три участка Южно-Лыткаринской автодороги откроют зимой
До конца года на маршруты Мострансавто выйдут ещё свыше 100 больших автобусов
Воробьёв анонсировал открытие движения по эстакаде и развязке на Каширском шоссе в конце года
Лора Луганская