В Реутове на месте самостроя обустроят зону для прогулок и отдыха

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
В северной части Реутова появится зона для прогулок и отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. О благоустройстве территории между жилыми кварталами и железной дорогой давно просили жители.
В начале октября в администрацию городского округа поступила петиция, которую подписали около 1,5 тыс. горожан. В обращении на имя главы муниципалитета люди просили снести старый самострой и обустроить этом месте зелёную зону с дорожками для прогулок и площадками для активного отдыха.
Ресурсоснабжающие организации тоже обратились в администрацию с просьбой рассмотреть законность самовольного строительства.
Инвестор принял решение поощрить владельцев, выбравших добровольный снос построек.
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«Я, как и все мои соседи, хочу рядом с домом место, где можно было бы безопасно и комфортно проводить время на свежем воздухе. Постройки вдоль железной дороги – это наследие 90-х годов прошлого века. Они ассоциируются только с антисанитарией и криминалом», – поделился один из инициаторов подписания петиции Андрей Будин.
Ресурсоснабжающие организации тоже обратились в администрацию с просьбой рассмотреть законность самовольного строительства.
«Эти строения расположены на коммунальных сетях, где в принципе запрещено размещать какие-либо постройки. Землю 30 назад выделяли для обычной парковки, но срок договора аренды земли истёк», – пояснила заместитель главы городского округа Реутов Оксана Зотова.Межведомственная комиссия при администрации признала конструкции ГСК «Комсомольский» самовольно построенными объектами. Было вынесено постановление о сносе построек. На месте самостроя появится благоустроенный сквер.
Инвестор принял решение поощрить владельцев, выбравших добровольный снос построек.
«Участники ГСК могут воспользоваться одним из следующих вариантов компенсации: 400 тыс. рублей за каждый снесённый объект или машиноместо в новом многоуровневом паркинге по льготной цене 200 тыс. рублей при рыночной стоимости 1 500 000 рублей», – сказал замруководителя проекта Михаил Шин.Он добавил, что строительство паркинга планируется завершить за год, а владельцам объектов, выбравшим этот вариант, на время его строительства предоставят бесплатную парковку.
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Лора Луганская