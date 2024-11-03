Легендарный стадион «Локомотив» восстанавливают в столичном районе Люблино

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о промежуточных результатах восстановления исторического стадиона «Локомотив» в районе Люблино. Об этом глава города написал в своём Telegram-канале.
Собянин рассказал, что раньше на этой площадке базировался футбольный клуб железнодорожников. Здесь «Локомотив» играл со «Спартаком» и «Торпедо», а в 1957 году провёл матч команд Франции и Финляндии. Со временем стадион начал ветшать, а в 2015 году его перестали использовать для проведения игр.
Затем власти города приняли решение провести восстановительные работы на легендарном спортивном объекте. На данный момент подошло к концу устройство футбольных полей с подогревом, установлена спортплощадка с силовыми тренажёрами, комплексами и беговой дорожкой. Также завершается монтаж трибуны и продолжается ремонт сохранившихся построек и строительство гаража для спецтехники.
Мэр столицы подчеркнул, что после открытия на стадионе «Локомотив» можно будет тренироваться и проводить матчи в любое время года и при любой погоде.
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Затем власти города приняли решение провести восстановительные работы на легендарном спортивном объекте. На данный момент подошло к концу устройство футбольных полей с подогревом, установлена спортплощадка с силовыми тренажёрами, комплексами и беговой дорожкой. Также завершается монтаж трибуны и продолжается ремонт сохранившихся построек и строительство гаража для спецтехники.
Мэр столицы подчеркнул, что после открытия на стадионе «Локомотив» можно будет тренироваться и проводить матчи в любое время года и при любой погоде.
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Анастасия Чинкова