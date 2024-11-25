Глава Ступина Мужальских проверил ход строительства школы в квартале «Надежда»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в жилом квартале «Надежда» на территории городского округа Ступино, ход строительных работ проверил глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На объекте ежедневно работают от 73 до 80 человек. На мой взгляд, этого количества недостаточно для того, чтобы работы шли согласно установленному графику. Мы договорились с подрядчиком об увеличении числа работников до 100», — рассказал Сергей Мужальских.
Сергей Мужальских. Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
В настоящее время на объекте ведётся отделка фасада и внутренних помещений, продолжается монтаж инженерных сетей. На пришкольной территории установлены основания для детских и спортивных площадок, обустраиваются асфальтовые пешеходные дорожки, монтируется ограждение.
Закончить строительство школы должны в 2025 году.
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