Глава Суджанского района Курской области Богачев снова подал в отставку

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Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев снова подал в отставку. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в ВКонтакте. По его словам, к такому решению он пришел после размышлений и разговора с губернатором.
«Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон», — написал чиновник.Ранее уже сообщалось, что Александр Богачев уходит в отставку. Причиной увольнения называли его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки. Однако, по данным телеграм-канала Readovka, спустя несколько дней появилась информация, что руководитель отозвал свое заявление и продолжил работу на посту.
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