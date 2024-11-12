«Пинок под зад»: главу Суджанского района Курской области Богачева уволили под аплодисменты — причины, связь с вторжением ВСУ

Александр Богачев (Фото: тг-канал А. Богачева)
12 ноября стало известно об отставке главы Суджанского района Курской области Александра Богачева. Причиной увольнения значится его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки. Подробности – в материале «Радио1».
Отставка главы Суджанского района Курской области Богачева: что известно
По информации телеграм-канала Mash, решение об увольнении Александра Богачева было принято после нескольких встреч руководства области с местными жителями. Граждане неоднократно высказывали недовольство и требовали от администрации разъяснений по вопросам социальной поддержки. 12 ноября жители Суджанского района встретились с губернатором Курской области Алексеем Смирновым, Александром Богачевым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На встрече глава региона отметил, что провел разговор с Богачевым. Однако граждане встретили его словами: «Вон отсюда!»
«Я просил, чтобы каждый глава района поддерживал постоянный контакт с населением. Меня одного недостаточно. Главы пытались оправдаться, но я вижу по реакции зала, как обстоят дела. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от своей должности», — заявил Смирнов.
После этих слов в зале раздались громкие аплодисменты.
Кто такой Александр Богачев
Александр Богачев родился 31 мая 1982 года и получил образование в Курском государственном техническом университете. В 2009 году он стал членом партии «Единая Россия». Прежде он занимал должность начальника управления строительства, муниципального имущества и ЖКХ в администрации Суджанского района. С сентября 2019 года Богачев получил должность главы района.
Александр Богачев (Фото: er.ru)
Реакция Богачева на вторжение ВСУ
Жители Курской области обратили внимание на то, что Богачев прокомментировал обстановку в Судже в связи с вторжением украинских войск лишь 12 августа, тогда как боевые действия начались 6 числа. Корреспонденты издания «Курские известия» смогли связаться с Богачевым 9 августа, но в ходе короткого разговора он лишь заявил: «Не могу говорить, мы тут работаем».
В сентябре Богачев признал, что был дезинформирован о наступлении ВСУ. На встрече с эвакуированными жителями региона в Подмосковье он сообщил, что не владел подробной информацией о ситуации в регионе.
«Я также был дезинформирован, как и все остальные. Честно говоря, я не знал о предстоящем наступлении. Утром я посетил комендатуру пограничного управления, где мне сказали, что прошло всего два танка, направлявшихся к пункту пропуска, и группа уже выехала для их ликвидации. Я спросил: „Есть угроза?“. Ответили: нет угрозы. Со мной были люди, которые могут это подтвердить», — объяснил он.
По его словам, несмотря на начало наступления, он остался на территории района, уверенный в способности местных военных защитить регион.
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Эвакуация жителей Суджи
В сентябре Богачев рассказал о совместной операции по эвакуации мирных жителей вместе с руководителем АНО «Патриот» Алексеем Спиридоновым. В начале августа, после начала наступления ВСУ, они использовали бронированные инкассаторские фургоны для транспортировки населения. Он отметил, что эвакуация жителей Суджи продолжалась до 10 августа, а затем началась эвакуация из других населенных пунктов.
Мнение советника губернатора Курской области о главе Суджанского района
Советник губернатора Курской области Роман Алехин еще в июле высказывался критически о Богачеве. В своем официальном телеграм-канале он назвал главу Суджанского района «царьком». Алехин отметил, что каждый раз, когда в районе начинаются разоблачения произвола, возникают фальсификации и угрозы в адрес местных жителей и сотрудников администрации.
«Примером этого стало решение Богачева о сокращении десятков работников сельских Домов культуры для экономии средств и закрытии учреждений. Однако публичное внимание к этому вопросу на федеральном уровне предотвратило дальнейшие злоупотребления. «Но урок не усвоен. Глава района ведет себя как царь, а не как служитель народа, и ему давно нужен пинок под зад», — написал Алехин.
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Анастасия Хохлова