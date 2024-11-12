Фото: istockphoto/N-sky
Руководитель Суджанского района Курщины Александр Богачев подтвердил свою отставку. Об этом сообщили журналисты RT. Уточняется, что чиновника отстранили на собрании с жителями региона.
«Люди пришли и там, естественно, начали задавать вопросы. Вопросы, понятное дело, что сложные, иногда порой неудобные... Собрание ещё идёт», — сказал Богачев.Со слов местных, Богачева отстранили за то, что он молчал и не хотел контактировать с народом в Курской области.
В начале августа 2024 года на Курскую область напали боевики ВСУ. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и сотрудников Росгвардии. Бои в регионе продолжаются и сегодня.
Читайте также:
«В невыгодном положении»: закончит ли Байден конфликт на Украине до Трампа
«Прививка перестала действовать»: Медведев о конфликте на Украине
ВС РФ перегружают систему ПВО Киева и области, методично выводя её из строя
Никита Кротов