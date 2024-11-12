Главу Суджанского района Курской области Богачёва отправили в отставку

Александр Богачев (Фото: TG-канал А. Богачева)
Главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва отправили в отставку за то, что он не идет на контакт с местными жителями. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, Богачева уволили всего несколько минут назад на встрече представителей руководства региона и местных жителей, которые уже долгое время не могут добиться от местных властей ответов на вопросы о соцподдержке вынужденных переселенцев. С 6 августа Богачев ни разу не пообщался с людьми и не обсудил с ними волнующие темы.
В минувшие выходные терпение суджанцев окончательно иссякло. Они собрались на Красной площади в Курске и потребовали ответить на вопросы. Тогда была назначена встреча на 12 ноября, где и было решено отправить Богачева в отставку.
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