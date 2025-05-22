Глава Superjob Захаров: Курьеры получают в четыре раза больше рабочих

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У курьеров и официантов в России зарплаты в четыре раза больше, чем начинающих рабочих. Такие данные привёл глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.
По его словам, на сегодняшний день на рынке существует большая проблема нехватки квалифицированных рабочих.
Он также добавил, что курьеры и официанты получают в четыре раза больше, чем рабочие на начальном этапе своей карьеры.
На сегодняшний день курьерам в России предлагают в среднем 107,3 тысяч в месяц, официантам — порядка 65 тысяч, а рабочим — 60 тысяч рублей.
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«В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь», — отметил Захаров в разговоре с «Газетой.Ru».
Он также добавил, что курьеры и официанты получают в четыре раза больше, чем рабочие на начальном этапе своей карьеры.
На сегодняшний день курьерам в России предлагают в среднем 107,3 тысяч в месяц, официантам — порядка 65 тысяч, а рабочим — 60 тысяч рублей.
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Элина Позднякова