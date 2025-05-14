Стало известно, какую пенсию будут получать россияне со средней зарплатой

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Россияне, которые получают среднюю зарплату в размере 102 тыс. рублей, будут получать пенсию до 31,6 тыс. рублей. Такие данные привел кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он уточнил, что, по данным Минэкономразвития, в текущем году средняя зарплата россиянина составит 102 728 рублей.
В то же время депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, что страховая пенсия рассчитывается из индивидуальных пенсионных коэффициентов.
По его словам, каждый год работы с официальной зарплатой приносит баллы, которые зависят от уровня заработка и установленной предельной базы. Так, при доходе 2 222 000 рублей в год начисляется десять баллов.
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«Это обеспечит формирование 4,468 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если, например, такое количество ИПК формировать в течение 25 лет, размер страховой пенсии будет равен 25 181,27 рубля. Это немного выше текущего среднего размера страховой пенсии по старости — около 25 тыс. рублей. При страховом стаже в 30 лет размер страховой пенсии составит 28 435,99 рубля», — пояснил Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».При стаже в 33 года пенсия составит 30 388,82, если стаж будет 35 лет, то пенсия составит 31 690,70 рубля.
В то же время депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, что страховая пенсия рассчитывается из индивидуальных пенсионных коэффициентов.
По его словам, каждый год работы с официальной зарплатой приносит баллы, которые зависят от уровня заработка и установленной предельной базы. Так, при доходе 2 222 000 рублей в год начисляется десять баллов.
«Однако, чтобы вообще иметь право на назначение выплаты, гражданину необходимо не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 баллов. Отказ от «серых» схем оплаты труда и длительная официальная занятость — факторы, напрямую влияющие на будущие выплаты», — заключил Говырин.
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Элина Позднякова