Глава СЖР Соловьев: в журналистике РФ произошло разделение на два лагеря

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В данный момент в российской журналистике произошло четкое разделение на журналистов, которые уехали из РФ и работают на врага, и на оставшихся и работающих для страны и для победы.
Об этом РИА Новости заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. День российской печати утвердил президиум Верховного совета России в 1991 году. Каждый год он отмечается 13 января.
На прочность корреспондентов и редакторов проверили и ковидные времена.
Также сообщалось, что журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России.
Ранее сообщалось, что в отношении Серафимова было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, которая направлена против безопасности государства.
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«Последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех - это специальная военная операция. И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа - одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег, и федеральных коллег», - заявил Владимир Соловьев.
«За последние 3-4 года мы пережили все вместе много потрясений. В годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону. Многие заболели, кто-то с капельницей из красной зоны вел прямые включения», - вспомнил Владимир Соловьев.Ранее, в четверг, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области СМИ. Лауреатами стали военные корреспонденты медиагруппы «Россия сегодня», которые освещают СВО.
Также сообщалось, что журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России.
Ранее сообщалось, что в отношении Серафимова было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, которая направлена против безопасности государства.
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Мария Фирсова