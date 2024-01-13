Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава СЖР Соловьев: в журналистике РФ произошло разделение на два лагеря

Глава СЖР Соловьев: в журналистике РФ произошло разделение на два лагеря

13 января 2024, 09:15
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В данный момент в российской журналистике произошло четкое разделение на журналистов, которые уехали из РФ и работают на врага, и на оставшихся и работающих для страны и для победы.
Об этом РИА Новости заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. День российской печати утвердил президиум Верховного совета России в 1991 году. Каждый год он отмечается 13 января.

«Последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех - это специальная военная операция. И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа - одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег, и федеральных коллег», - заявил Владимир Соловьев.

На прочность корреспондентов и редакторов проверили и ковидные времена.

«За последние 3-4 года мы пережили все вместе много потрясений. В годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону. Многие заболели, кто-то с капельницей из красной зоны вел прямые включения», - вспомнил Владимир Соловьев.
Ранее, в четверг, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области СМИ. Лауреатами стали военные корреспонденты медиагруппы «Россия сегодня», которые освещают СВО.

Также сообщалось, что журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России.
Ранее сообщалось, что в отношении Серафимова было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, которая направлена против безопасности государства.


Читайте также:

Стало известно, кого не пригласят на выборы президента РФ

Журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск

ТАСС: Бывший мундеп Москвы Брюханова объявлена в международный розыск
#журналист
#россия
#журналистика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах
13 января 2024, 10:09

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, которые были повреждены при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что покупателям также вернут деньги за заказы. В пресс-службе маркетплейса добавили, что позиции, которые были размещены на складе в Шушарах, будут скрыты с Wildberries.

На данный момент, по информации SHOT, огонь подошёл вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Владельцев грузовиков разыскивают для того, чтобы их можно было отогнать на безопасное расстояние.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге случился крупный пожар на складе Wildberries

Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»

Полиция провела обыск в магазине кроссовок Ефремова после разоблачения
#полиция
#деньги
#пожар
#машины
#товары
#интернет-магазины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Daily Mail раскрыло подробности смерти британской королевы Елизаветы II
Daily Mail: Елизавета II скончалась во сне
13 января 2024, 08:35

Фото: istockphoto/Derek Yung

Бывшая британская королева Елизавета II скончалась во сне.
Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на записку личного секретаря королевы Эдварда Янга.

До этого управление документов Шотландии обнародовало свидетельство о смерти Елизаветы II, где сообщалось, что причиной смерти явился преклонный возраст.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», - написал Эдвард Янг.
О существовании данного документа, хранящегося в Королевском архиве, ранее не было известно.

Daily Mail ссылается на книгу королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри». Книга пока не опубликована. Там сказано, что король Карл III провел час наедине с Елизаветой II перед её смертью. Затем сын королевы решил сходить за грибами и прогуляться.

«Чарльз узнал о смерти по звонку от своего старшего помощника, когда возвращался обратно в Балморал», - сообщает издание, ссылаясь на книгу.
Королева Великобритании Елизавета II правила страной более 70 лет. Она умерла 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет.

Похоронная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве 19 сентября 2022 года.

Читайте также:

РИА Новости: Британия и США нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о безопасности

Сенатор Джабаров назвал пустым историческое соглашение Великобритании и Украины
#великобритания
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РИА Новости: В Калифорнии презентовали сверхзвуковой самолёт X-59
13 января 2024, 06:35

Фото: официальный сайт NASA

В калифорнийском городе Пламдейл корпорация Lockheed Martin совместно с NASA представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
«Это крупное достижение стало возможным только благодаря напряженной работе и изобретательности НАСА и всей команды X-59», — сказала заместитель администратора NASA Пэм Мелрой.

X-59 является центральным элементом миссии NASA Quesst, которая направлена на решение одной из основных проблем, связанных с коммерческими сверхзвуковыми полетами над сушей, путем уменьшения звуковых ударов. Дело в том, что в течение последних 50 лет США и другие страны запрещали такие полёты из-за беспокойства жителей, вызванного громкими и пугающими звуковыми ударами в лежащих внизу населённых пунктах.

Разработка X-59 началась ещё в 2019 году, сборка завершилась в 2021 году. Первый тестовый полёт запланирован на конец весны или лето этого года. Предполагается, что самолёт сможет достигать скорости в 1488 км/ч на высоте до 16,8 тыс. м. Его дизайн, форма и технологии позволят самолету развивать эти скорости, создавая при этом более тихий звуковой удар. Благодаря тому, что X-59 — это уникальный экспериментальный самолёт, а не прототип, его технологии предназначены для создания бесшумных сверхзвуковых самолётов будущих поколений.

Как только НАСА завершит лётные испытания, агентство отправит самолёт над несколькими выбранными городами по всей территории США, собирая информацию о звуке, который издает X-59, и о том, как его воспринимают люди. НАСА предоставит эти данные Федеральному управлению гражданской авиации и международным регулирующим органам.

Читайте также:

NASA: Миссии Artemis II и Artemis III отложены на 2025 и 2026 год

ВВС США испытали в Калифорнии гиперзвуковую ракету

NASA заинтриговало весь мир открытием планет, пригодных для жизни
#сша
#самолёты
#презентация
#эксперимент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Техасские власти по указу губернатора прогнали федеральных пограничников
CBS: Нацгвардия Техаса взяла под свой контроль часть границы США и Мексики
13 января 2024, 05:52

Фото: iStock/Rawf8

Власти штата Техас самостоятельно стали контролировать границу США и Мексики, сообщил телеканал CBS со ссылкой на двух американских чиновников.
В соответствии с указом губернатора Грега Эббота Национальная гвардия штата взяла под контроль Игл-Пасс, запретив агентам федеральной пограничной службы США приближаться к ограждениям на границе. В расположенном там парке Шелби содержались перед отправкой домой мигранты, незаконно пересёкшие реку Рио-Гранде.

Произошло это после того, как «федералы» попытались убрать водные преграды и колючую проволоку, поставленные штатом для пресечения потока нелегалов. Свои действия местные власти аргументировали тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы полностью перешел под контроль штата.

12 января Минюст США обращался в Верховный суд в связи с ситуацией на границе. Ведомство утверждало, что власти Техаса пытаются заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 км границы. Согласно американскому законодательству, погранслужба ответственна за оформление мигрантов на территории США.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Он подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов.

Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.


Читайте также:

Губернатор Техаса: Байден разрушает США своей позицией по нелегальным мигрантам

Конгрессвумен Грин: Из-за наплыва мигрантов США рискуют повторить судьбу Израиля

Маск: Политикам стоило бы задуматься о ситуации на мексиканской границе
#граница
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Дональда Трампа назвал истинного виновника смерти американского блогера Лиры
«Известия»: Трамп-младший обвинил Зеленского в смерти блогера Гонсало Лиры
13 января 2024, 05:01

Фото: Сайт Кремля

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил главу Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.
«Значит, мы теперь позволяем нашим иностранным получателям пособий, таким как Зелинский, убивать наших граждан и наших журналистов? Я бы подождал возмущения наших СМИ, но знаю, что его не будет!», — написал Трамп-младший в социальной сети X (орфография сохранена).
Бывший корреспондент The New York Times Джон Вароли, в свою очередь, заявил, что Гонсало Лира, умерший в украинской тюрьме, был убит СБУ и правительством США, способствовавшим его аресту и поддержавшим его.

Госдепартамент США 13 января подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства Соединённых Штатов и Чили. Незадолго до кончины 55-летний Лира жаловался родителям на плохое самочувствие, отмечая, что еще в середине октября у него появились симптомы пневмонии, однако руководство тюрьмы признало это лишь 22 декабря.

Ранее американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу ареста американца Гонсало Лиры. Бизнесмен даже упрекнул украинского президента в том, что он арестовал гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования ВСУ от американского правительства.

В СБУ сообщали, что в мае этого года был задержан блогер с гражданствами США и Чили. Он постоянно опубликовывал видео, в которых поддерживал Россию и оправдывал проведение спецоперации на Украине.

В отношении Лиры было выдвинуто обвинение по статье об оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии России против Украины. После этого постановлением суда его отправили под стражу с возможностью внесения залога. После того, как за блогера внесли залог, его отпустили под домашний арест. После этого гражданин США предпринял попытку побега. Тогда его отправили в Харьковский СИЗО, где он в итоге и скончался.

Читайте также:

Американский блогер Лира умер в украинской тюрьме

В СБУ объяснили арест гражданина США на Украине

Маск раскритиковал Зеленского и потребовал объяснений об аресте гражданина США
#владимир зеленский
#дональд трамп
#украина
#сша
#сбу
#блогер
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Высланный из Латвии 82-летний пенсионер Борис Катков вернулся в Россию
13 января 2024, 04:20

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Пенсионер Борис Катков, которого выслали из Латвии из-за «угрозы национальной безопасности», прибыл в Россию. Его встретили на границе Псковской области журналисты вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщил телеканал RT.




Ранее сообщалось, что глава представительства Балтийского федерального университета имени Канта и руководитель Латвийско-российской ассоциации сотрудничества 82-летний Борис Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, что он представляет «угрозу национальной безопасности» и вскоре будет депортирован. По закону, у пенсионера имелся месяц на то, чтобы оспорить решение. При этом утром 12 января к нему пришли сотрудники погранслужбы и дали час на сборы.

В посольстве РФ назвали «абсолютно антигуманным» и нарушающим принцип «неразделения семьи» решение латвийских властей, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.

В конце декабря 2023 года латвийские власти решили принудительно выселить из страны более 1200 российских граждан. Процедура выдворения будет касаться тех, не урегулировал свой правовой статус.

Депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщило информационное агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Читайте также:
Власти Латвии решили депортировать 82-летнего россиянина

Россияне, которые живут в Латвии, жалуются на несправедливое отношение к ним

Из Латвии могут депортировать более 1000 россиян
#латвия
#россия
#пенсионер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ведомости»: «Росатом» открыл на Чукотке крупнейшие в России запасы золота
13 января 2024, 03:50

Фото: iStock/Bjoern_Wylezich

Госкорпорация «Росатом» обнаружила крупнейшие запасы золота на Чукотке, оцениваемые более чем в 100 тонн. Об этом 12 января написали «Ведомости». Это крупнейшие запасы драгметалла, открытые в России с 1991 года в рамках одного месторождения.
К 2029 году компания «Атомредметзолото» (подразделение горнорудного дивизиона «Росатома») планирует добывать по три тонны золота в год, что составит около 1% в общей добыче драгоценного металла в стране.

Пресс-служба «Атомредметзолота» уточнила, что речь идёт о золоторудном месторождении Совиное, которое входит в состав Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла. Последний расположен в северной части Чукотского автономного округа у побережья Чукотского моря.

При этом опрошенные изданием эксперты не исключают, что грядущий проект потребует строительства отдельной АЭС малой мощности из-за высокой стоимости строительства линий электропередачи.

В России в 2023 году было открыто 30 углеводородных месторождений, благодаря которым запасы нефти и конденсата в стране могут увеличиться на 470 млн тонн и 630 млрд кубометров соответственно. Самыми крупными стали месторождение в Оренбургской области с 7,5 млн тонн нефти, и на шельфе Каспийского моря, с запасами 8,4 млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа.

Читайте также:

США наложили санкции на золотодобытчиков Highland Gold и «Высочайший» из РФ

В России в 2023 году открыли 30 нефтегазовых месторождений

Якутия планирует возобновить добычу свинца и цинка
#чукотка
#золото
#проект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя: Атака на Йемен — это вооружённая агрессия против другого государства
«Известия»: Василий Небензя назвал западную атаку на Йемен вооружённой агрессией
13 января 2024, 02:36

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.
По его словам, в результате этого война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив». Совбез ООН не давал никакой правовой санкции на эти удары, которые не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, добавил российский дипломат.

Постпред считает, что США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять те «угрозы», при которых возобновятся авиаудары по Йемену.

«Ответственность за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке и превращение ситуации в катастрофу с бесчисленными потерянными жизнями будет полностью лежать на США и их пособниках», — подытожил Василий Небензя, призвав международное сообщество решительно осудить удары по Йемену.

Нанесение ударов американскими военными по объектам в Йемене является очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом ради эскалации конфликта в регионе. Об этом в своём Telegram-канале написала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.

Читайте также:

США заявили об отсутствии заинтересованности в войне в Йемене

США и Великобритания нанесли 73 удара по объектам йеменских хуситов

В России осудили удары США по Йемену
#йемен
#россия
#оон
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД объявило в розыск критикующего СВО блогера-бодибилдера Александра Шпака
13 января 2024, 01:01

Фото: iStock/Dzurag

МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака. Это следует из базы данных ведомства, пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что основанием для розыска стала уголовная статья.
Скорее всего, речь идет о дискредитации российской армии. В августе прошлого года, согласно данным Тверского суда Москвы, Александр Шпак становился фигурантом уголовного дела именно по этой статье. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы за оскорбление ВС РФ. Уже 7 раз на Шпака составляли протоколы за дискредитацию российских военных.



44-летний ютубер и бодибилдер Шпак еще в прошлом году покинул Россию и перебрался жить в Турцию. Оттуда он регулярно в своих соцсетях оскорбляет российских военных и высмеивает раненых пленных солдат. При этом он публично поддерживает Украину. Известность в России Шпак приобрел из-за своей неординарной внешности. Всё его тело покрывают татуировки. Также мужчина накачал губы и вставил имплантат в свои ягодицы.

Читайте также:

Блогера Шпака оштрафовали на 250 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Блогера Александра Шпака обвиняют в дискредитации ВС РФ

ТАСС: Бывший мундеп Москвы Брюханова объявлена в международный розыск
#блогер
#розыск
#мвд
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф